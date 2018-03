Un texte de Joane Bérubé



La Ville a dû, l’an dernier, abandonner un projet de biométhanisation en collaboration avec l’usine de pâte Rayonier. Depuis, la municipalité étudie quelle sera l’option la plus avantageuse, entre construire une plateforme de compostage ou acheminer les déchets des Matanais à l’usine de biométhane de Rivière-du-Loup.

Selon le maire de Matane, Jérôme Landry, les deux solutions présentent chacune leurs avantages et leurs inconvénients.

La construction d’une plateforme de compostage demande un bon investissement et un certain volume de déchets pour rentabiliser l’installation, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement du processus. La Ville de Matane estime qu’il pourrait être trop coûteux ou hasardeux de se lancer dans le projet avec le seul volume collecté en Matanie.

Le maire de Matane, Jérôme Landry Photo : Radio-Canada

La MRC de la Haute-Gaspésie analyse présentement elle aussi ses options. Si elle choisit une collecte des matières organiques plutôt que le compostage domestique et communautaire, la MRC de la Haute-Gaspésie se tournera soit vers la MRC de Bonaventure ou celle de Matane, dépendamment des offres qui lui seront faites.

Toutefois, la Matanie pourrait aussi choisir d’expédier ses déchets à Rivière-du-Loup.

L’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup est loin d’avoir atteint le volume maximal de déchets traitables et cherche de nouvelles sources d’approvisionnements. « C’est un procédé environnemental qui est beaucoup plus intéressant. Au lieu de laisser les gaz de méthane s’échapper avec du compostage, on les capte. Le seul problème, pour nous, c’est le transport, on parle de 400 km aller-retour », commente le maire de Matane, Jérôme Landry.

Rivière-du-Loup a donc invité la Ville de Matane à investir dans une étude qui permettrait d’analyser des solutions de transports plus économiques, plus efficaces et plus écologiques.

La Ville a dit non. « On nous demande de payer, mais c’est à eux de prouver qu’ils ont une solution intéressante », explique le maire Landry.

Le maire compte néanmoins sur les résultats de cette étude pour que le conseil puisse prendre une décision en juin prochain.

En août dernier, Québec a donné aux municipalités jusqu'en 2022, soit deux ans de plus que prévu, pour disposer de leurs matières putrescibles.