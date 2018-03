C'est ce qu'avance Paul-Olivier Dehaye, un expert en protection de la vie privée et des données personnelles.

En entrevue à l'émission L'heure du monde, sur les ondes d'ICI Première, M. Dehaye estime « qu'il y a énormément de résignation de la part des Américains, et de beaucoup de gens en Europe, sur tout ce qui est protection des données personnelles ».

Pourtant, parce que le siège social de Cambridge Analytica est situé au Royaume-Uni, cela fait en sorte que l'entreprise doit se conformer aux règles de l'Union européenne en matière de protection des données, soutient l'expert.

« Cela ouvre une fenêtre pour que les Américains exercent en Europe leur droit à la protection des données », dit M. Dehaye, avant d'ajouter que cet état de fait avait échappé à la majorité de la population en 2015, lorsque les rumeurs sur l'utilisation frauduleuse d'informations par Cambridge Analytica avaient commencé à circuler.

Les nouvelles révélations sur les agissements de Facebook dans cette affaire, portant entre autres sur la campagne électorale républicaine de 2016 aux États-Unis, contribuent à alimenter le débat et à susciter la controverse, avance le spécialiste.

Toujours selon M. Dehaye, Facebook a « certainement » une responsabilité dans cette histoire, même si le géant des réseaux sociaux affirme le contraire.

Du côté de Facebook, « on dit avoir fait ce qui devait être fait, qu'ils ont écrit plusieurs lettres demandant aux entreprises d'effacer les données [concernées], et qu'ils se sont contentés de la réponse ».