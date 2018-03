Selon une analyse de tous les établissements d'éducation postsecondaire du Manitoba produite par le gouvernement, le « talon d'Achille de l'Université de Saint-Boniface (USB) est le nombre élevé d'étudiants étrangers inscrits à ses programmes collégiaux ».

L'étude a été menée par le Higher Education Strategy Associate (HESA), un institut de Toronto. Elle souligne la forte proportion d'étudiants internationaux. En 2015-2016, ils représentaient 52 % des effectifs de l'école technique, mais 83 % si l'on exclut l'école des soins infirmiers.

« Le gouvernement investit dans ces programmes-là et on voudrait que les retombées de cet investissement soient visibles et manifestes ici, au Canada », explique le recteur de l'USB, Gabor Csepregi. Il ajoute qu'un « bon nombre d'étudiants retournent chez eux, donc on considère que le nombre d'étudiants internationaux est trop élevé ».

C'est une faiblesse, notamment en administration des affaires, où on doit augmenter le nombre d'étudiants canadiens Gabor Csepregi, recteur de l'USB

La situation reste paradoxale, puisque les étudiants étranges paient des droits de scolarité majorés.

« Ce qu'il faut faire, ce n'est pas nécessairement écarter ces étudiants », propose Gabor Csepregi, précisant qu'il « faut les encourager à venir chez nous, mais [aussi] augmenter le nombre d'étudiants canadiens [et] ça, ça va demander beaucoup d'efforts ».

Collaboration avec la DSFM

« L'Université de Saint-Boniface et la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) devraient élaborer une stratégie qui facilite la transition de l'école secondaire vers les études postsecondaires », souligne également le rapport.

Voilà six mois, la DSFM et l’USB ont créé un groupe de travail à cette fin, affirme le directeur général de la DSFM, Alain Laberge.

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine Photo : Radio-Canada/Gavin Boutroy

Il précise que le groupe de travail a déterminé qu'il faut familiariser les élèves de la DSFM avec l'USB à un plus jeune âge.

Le rapport du HESA soutien en outre que « le partenariat actuel entre le Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) et la DSFM n'est pas durable ou viable ».

« On est heureux, on est chanceux d’avoir un partenariat avec MITT, parce qu’ils nous permettent d'avoir des cours dans leurs locaux en français », soutient Alain Laberge, « mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que la DSFM voudrait aussi avoir ses propres installations ».

L’organisation des horaires des élèves et le transport sont « problématiques », dit-il, notamment en raison du coût du transport.

L’enjeu de la situation minoritaire

Pour sa part, la directrice générale de l’Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne, Lynn Brouillette, pense que les auteurs du rapport n’ont pas correctement pris en compte le fait que l’Université de Saint-Boniface est une institution francophone dans une province majoritairement anglophone.

« Je ne suis pas certaine que l'on comprend toujours bien le contexte des collèges et des universités en milieu minoritaire », dit-elle, précisant qu'il y a « trois clientèles importantes: la clientèle des écoles francophones, la clientèle des écoles d’immersion, et la clientèle de l'international ».

Elle pense qu’un manque de services contribue au taux de diplomation plus bas des étudiants étrangers.

« Ce qu’il faut faire, ce que l’ensemble de nos collèges et de nos universités font, c’est de mettre en place des services pour appuyer la réussite de ces étudiants-là », affirme Lynn Brouillette. Selon elle, « quand un programme a une forte majorité d’étudiants internationaux, ça change la dynamique [et] les besoins sont très différents ».

« Ça reste une situation où l’on peut avoir du succès », lance-t-elle.

Avec des informations de Barbara Gorrand et de Denis-Michel Thibeault