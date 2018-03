Un texte de Nora Chabib

Ce moment, l'équipe des Lions de l'École Monseigneur de Laval l'attendait depuis longtemps.

Pour la première fois, les Lions ont défait chacun de leurs adversaires jusqu'à se tailler une place en finale du championnat de l'Association athlétique des écoles secondaires de Regina.

Ce soir, ils tenteront de battre les Regina Christian Grizzlies de l'École chrétienne de Regina.

Lors de la préparation pour l'ultime match, les jeunes ont eu la chance de recevoir la visite surprise d'un des joueurs séniors des Cougars de l'Université de Regina.