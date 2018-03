Dans un communiqué de presse publié lundi après-midi, l’ERCA a déclaré que des rafales de vent allant jusqu'à 60 km / h sont possibles.

Les communautés riveraines du lac Érié et du lac St. Clair pourraient être touchées par des inondations, l'érosion des rives et des vagues qui pourraient endommager des propriétés. Les régions qui pourraient être les plus touchées comprennent des parties de l'île Pelée, de Leamington (entre le port de Wheatley et l'extrémité de la pointe Pelée) et les parties ouest de Lakeshore, Tecumseh et la partie est de Windsor.

Les gens sont priés de s’assurer que les enfants et les animaux domestiques restent loin des zones riveraines pendant cette période.

L'avis restera en vigueur jusqu'au mercredi.