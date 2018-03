Avec les informations d’Émélie Rivard-Boudreau

Jeff-Ray Cardinal, copropriétaire d’Harricana Aventures et directeur général d'Abitibi Harley-Davidson, est mort à l'âge de 31 ans après avoir perdu le contrôle de sa motoneige et percuté un arbre, dimanche.

Au lendemain de la tragédie, c’est une profonde tristesse qui règne au local de l’entreprise.

Harricana Aventures d'Amos Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Les motos, les bateaux et les motoneiges exposées dans le magasin « rappellent les passions de Jeff-Ray Cardinal », raconte son collègue et ami, Stéphane Lacombe.



« Jeff-Ray a toujours été un gars de moteur, ça a toujours été notre passion. Jeff-Ray c'était un homme de business. Harricana Aventures ne serait pas là aujourd'hui si Jeff-Ray n'avait pas été là. On aurait pu fermer le magasin [aujourd’hui], mais Jeff-Ray aurait aimé mieux qu'on rentre la tête haute puis qu'on fasse notre job », témoigne-t-il.

Des motoneiges dans la cour d'un concessionnaire Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Un entrepreneur et sportif connu



Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, Claude Balleux, Jeff-Ray Cardinal a marqué Amos.



« On pouvait voir tout le dynamisme incroyable qui habitait cet entrepreneur-là avec ses collègues et ses partenaires. C'était rafraîchissant de voir un tel dynamisme à Amos », souligne-t-il.



À travers les dernières années, Jeff-Ray Cardinal a joué pour l'équipe de hockey des Comètes d'Amos et y été entraîneur.

Le vice-président et actuel gérant de l'équipe, Michel Lavoie, a tenu à souligner les bons coups de son passage avec l'équipe.

En 2011, il a été nommé entraîneur en chef et il a gagné le tournoi midget d'Amos. Ça faisait 18 ans qu'on ne l'avait pas gagné. Avec ses assistants-entraîneurs, il a fait une très bonne job. Michel Lavoie

Les Comètes rendront hommage à Jeff-Ray Cardinal dans les prochains jours. L'information sera publiée sur la page Facebook de l'équipe.