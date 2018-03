Un texte de Sophie Langlois

« Voler un enfant à sa mère est l’une des plus grandes violences qui soient », disent les anciens anichinabés. Au Canada, c’est une violence qui cible beaucoup plus les familles autochtones et particulièrement au Manitoba où :

90 % des enfants pris en charge sont des Autochtones, alors qu'ils ne sont que 17 % de la population;

80 % de ces jeunes deviennent sans-abri quand ils sortent du système, à 18 ans;

80 % des personnes disparues sont des enfants issus des services de protection de l'enfance.

Au Manitoba, 10 000 enfants autochtones grandissent loin de leur famille et, souvent, de leur culture. Un déracinement aux conséquences désastreuses.

La croisade de Tamara

Tamara Malcolm Photo : Radio-Canada/Sophie Langlois

Tamara Malcolm se bat depuis 10 ans pour récupérer ses trois garçons, qui lui ont été enlevés quand ils avaient 7 ans, 4 ans et 7 mois.

Mes fils ont tout connu : des abus physiques, sexuels, émotionnels, tout ce qui s’est passé dans les pensionnats autochtones continue de se produire aujourd’hui dans le système de protection de l’enfance. Tamara Malcolm

Ses enfants ont été placés en familles d’accueil parce que Tamara avait un conjoint violent. Elle s’est rapidement séparée de cet homme, elle est sobre depuis 2008 et elle a refait sa vie au nord de l’Ontario avec un homme d’affaires. Elle a aussi sa propre boutique de bijoux de perles.

L’aîné est venu vivre avec elle quand il a eu 18 ans, mais ses deux plus jeunes garçons sont toujours en famille d’accueil au Manitoba.

Le sous-ministre du ministère des Familles du Manitoba, Jay Rodgers, défend cette décision. « L’agence, dit-il, doit faire l’analyse qu’elle n’est pas encore capable d’offrir un environnement sécuritaire aux enfants. »

Tamara réplique qu'« aucune famille des Premières Nations ne satisfait à aucun de leurs standards. Je crois que pas un Autochtone n’a jamais été assez bon pour ces normes. Je crois qu’on n’est même pas considérés comme des humains dans ce pays ».

Différences entre l'Ontario et le Manitoba

La Première Nation Serpent River est située dans le nord de l’Ontario. Photo : Radio-Canada/Sophie Langlois

En Ontario, les services de protection de l’enfance jugent pourtant que Tamara est apte à élever sa fille, née dans la réserve de Serpent River dans le nord de la province, où elle vit depuis 2010.

« Les services manitobains ont tenté d’envoyer des agents pour prendre ma fille, mais le conseil de bande ici ne les aurait jamais laissé faire. Si j’avais accouché à Winnipeg, ils auraient pris mon bébé dès sa naissance, c’est arrivé à ma sœur », raconte-t-elle.

Au Manitoba, l’an dernier, 400 bébés autochtones ont été enlevés à leur mère dès la naissance, selon l’Assemblée des chefs des Premières Nations de la province. La mère est presque automatiquement jugée incapable si elle a été élevée en familles d’accueil ou si elle a déjà un enfant dans le système, que certains considèrent comme raciste.