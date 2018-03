Faviola Dadis était émue lorsqu'elle a pris la parole en conférence de presse à Los Angeles, ajoutant sa voix à celles d'autres femmes accusant la vedette de films d'action d'inconduite sexuelle.

Mme Dadis a affirmé que peu après le début de l'audition, Steven Seagal avait glissé sa main sous le haut de son bikini, touchant ses mamelons, avant de lui faire des attouchements sur les parties génitales. Elle a indiqué avoir mis fin abruptement à l'audition et avoir quitté les lieux, fortement ébranlée.

Faviola Dadis (à gauche) lit sa déclaration contre Steven Seagal, accompagnée de son avocate (centre) et de Regina Simons (droite), qui affirme que l'acteur l'a violée. Photo : The Associated Press/Andrew Dalton