L’épaisseur de la neige est comparable à celle de l’an 2000, une année sans inondations majeures.

Malgré tout, les autorités municipales se préparent au pire. Par ailleurs, un groupe de travail a tiré des leçons des inondations de 2017.

Il recommande à la Ville de mieux communiquer avec les élus et la population. Le groupe soutient que le travail des bénévoles devrait aussi être mieux encadré.

Au printemps 2017, plus de 500 résidences ont été inondées à Ottawa. Plus de la moitié, soit 60 % d’entre elles, étaient situées dans l’ouest de la Ville. Les autres se trouvent dans les secteurs d’Orléans et de Cumberland.