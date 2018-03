« Il n'y a pas de raison pour que ce programme cesse », estime Andrea Williams, la propriétaire et coordonnatrice clinique du centre Childfirst. Ce centre permet à une douzaine d'enfants de 9 à 13 ans de recevoir des services de physiothérapie, d'orthophonie, de psychologie et d'ergothérapie.

Le 14 février dernier, Andrea Williams a appris que le gouvernement fédéral allait cesser de financer son programme à compter de la fin mars en raison d'une restructuration budgétaire.

Les parents des enfants inscrits dans le programme se sont rassemblés lundi dans le but de le sauver. « Depuis six mois que le programme existe, nous avons constaté des progrès, notamment sur ses problèmes de comportement », confie Georgina Twoyoungmem, dont le fils de 13 ans fréquente le centre. Les familles ne comprennent pas pourquoi le gouvernement souhaite le fermer alors qu'il donne de bons résultats.

« C'est un programme qui marche vraiment bien. Parmi d'autres du même genre, c'est un de ceux qui ont le plus de succès », indique Mme Williams.

Celle-ci s'inquiète pour les parents qui ont besoin de services quotidiens pour leurs enfants. « Certains de ces enfants portent toujours des couches, et sept autres sont non verbaux », dit-elle.

Ça n'a aucun sens. Personne n'a pris le temps de consulter les familles. Andrea Williams, propriétaire du centre Childfirst

Désormais, si les parents veulent que leurs enfants continuent d'être suivis par des thérapeutes et d'autres aides médicaux, ils doivent en faire individuellement la demande dans un autre centre. Selon Mélanie Marsh, l'une des psychologues du centre, c'est une relation de confiance importante qui s'effondre pour les parents ainsi qu'un choc psychologique pour leurs enfants.

« Nous avons mis beaucoup de temps à construire le lien de confiance avec les enfants et, maintenant que nous voyons des progrès avec eux, ils vont devoir recommencer ailleurs », se désole la psychologue.

Le centre a tenté un dernier recours auprès du gouvernement fédéral, mais il n'a pas eu de réponse.

« Travailler avec les familles »

Le gouvernement fédéral a répondu par écrit à Radio-Canada lundi soir, indiquant qu’il prenait « très au sérieux les inquiétudes concernant les lacunes de services ».

Selon Service aux Autochtones Canada (SAC), « [le] principe de Jordan répond aux besoins non satisfaits des enfants des Premières Nations en matière de santé et d'éducation, peu importe où ils vivent au Canada. SAC collabore étroitement avec les organisations autochtones pour s'assurer que les besoins et les intérêts spécifiques des communautés autochtones sont répondus, et que les services sont fournis aussi près que possible du lieu de résidence des enfants. »

Le courriel précise que « la décision de la Première Nation Stoney Nakoda de fournir les services directement aux enfants de leur collectivité comble une lacune dans les services de santé pour les enfants ayant des besoins complexes qui n'étaient auparavant disponibles qu'à l'extérieur de la communauté », ajoutant que « Services aux autochtones Canada continuera de travailler avec les familles pour s'assurer qu'il n’existe aucune lacune dans les soins et services aux enfants qui en ont besoin ».

Avec des informations de Nelly Alberola