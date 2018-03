L’étude recommande le centre-ville de la métropole pour l’établissement d’un nouveau centre, en raison de la grande concentration d’hôtels, de restaurants et de commerces, de la proximité des attraits touristiques, de la facilité du transport, ainsi que de la disponibilité des stationnements.

L’évaluation du coût de construction d’un nouveau centre est de 330 à 375 millions de dollars, tandis que le coût de la rénovation du centre actuel est estimé à 101 millions de dollars.

Selon le chef exécutif de la Place TCU, Bob Korol, les coûts associés à la rénovation des bâtiments qui se détériorent offriront de moins en moins de bénéfices aux citoyens et aux visiteurs de Saskatoon.

La question de la circulation et des transports devra toutefois être réglée avant de décider de déménager le Centre SaskTel au centre-ville de Saskatoon, estime le conseiller municipal Randy Donauer.

La question préoccupe également la conseillère Bev Dubois. Elle estime qu’il faut s’assurer de considérer le manque de stationnements au centre-ville avant d’envisager la construction d’un nouvel amphithéâtre.

L'équipe de crosse préférerait voir une nouvelle arène construite, selon le chef de l’exploitation du Rush de la Saskatchewan, Al Ryz. Selon lui, les problèmes de stationnement et de la circulation nuisent au centre de rassemblement actuel, et l'équipe aimerait disposer de plus d'espace pour son vestiaire, ses autocars, ainsi que pour vendre des produits aux supporters.

« Je pense que cela aiderait vraiment les entreprises locales », affirme Al Ryz, qui favorise la construction d’un nouvel aréna. « Les restaurants et les hôtels, ils en bénéficieraient tous. »

De même, le directeur des finances de la Place TCU,Matt Petrow, a observé « une diminution du nombre de manifestations organisées dans les installations [actuelles] ».

Des installations vieillissantes

Le Centre SaskTel, d'une capacité actuelle de 15 000 spectateurs, a été achevé en 1988 et a coûté 26,1 millions de dollars à l’époque, soit l’équivalent de 49,3 millions de dollars aujourd’hui.

La Ville de Saskatoon a qualifié le Centre SaskTel « d'installation vieillissante qui pourrait nécessiter des coûts de maintenance accrus et des solutions innovantes pour rester compétitive sur le marché touristique ».

Le développement de l’infrastructure est freiné par plusieurs lacunes, selon l’entreprise qui exploite le Centre SaskTel. Elle cite notamment un toit trop bas, une cuisine et un espace de restauration inadéquats ou encore des toilettes publiques « limitées ».

La Place TCU, construite en 1967, est aussi victime de son âge, les coûts d'entretien élevés continuant d'augmenter, selon la Ville.

Un rapport attendu

L’étude de marché rendue lundi a été commanditée afin de connaître les coûts de rénovation du Centre SaskTel et ceux de la construction d’un nouveau nouvel amphithéâtre au centre-ville de Saskatoon.

L’étude de marché devait aussi examiner la possibilité de jumeler les deux centres de rassemblement.

Les conclusions de l’étude de marché, qui a coûté 261 000 $, ont été transmises aux conseillers municipaux lundi.

Avec les informations de Lise Ouangari