Celle qui incarnait Miranda dans la populaire série télévisée a annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu'elle tenterait de se faire élire par les démocrates pour briguer le poste de gouverneur, en novembre.

Cynthia Nixon, une militante libérale ouvertement homosexuelle, se présentera contre Andrew Cuomo, un potentiel candidat à la présidence qui termine son deuxième mandat avec des coffres pleins.

Dans une vidéo relayée sur Twitter, la militante pour l'éducation publique témoigne de son amour pour New York, mais elle se désole de nombreux problèmes qu'il y a, dont les écarts de richesse.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD