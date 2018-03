L'annonce survient une semaine après que la Ville de London eut embauché un enquêteur indépendant pour faire la lumière sur des plaintes pour « harcèlement, abus et représailles » de la part d'employés de la Ville.

Le départ à la retraite du chef des pompiers, John Kobarda, a été annoncé par communiqué de presse et est effectif immédiatement, une façon de faire plutôt inhabituelle.

John Kobarda Photo : Ville de London

L'Association des pompiers professionnels de London, le syndicat qui représente les pompiers, a publié une déclaration indiquant qu'elle ne commenterait ni le moment ni les circonstances du départ soudain de M. Kobarda.

« Nous choisissons plutôt d'avancer et de travailler avec la direction pour apporter des améliorations là où nous le pouvons et continuer à préserver et protéger un environnement de travail sain et sécuritaire pour nos employés », peut-on y lire.

Mais d'autres avaient beaucoup à dire sur le sujet.

« Selon moi, il aurait dû être renvoyé, ainsi que plusieurs autres personnes », a indiqué l'ex-président de l'Association des pompiers professionnels de London, John Hassan.

Je suis réellement surpris qu'ils ne l'aient pas renvoyé. John Hassan, ex-président de l'Association des pompiers professionnels de London

« J'espère que c'est le premier de nombreux changements vers un réel leadership et la reconnaissance que ces personnes doivent être soutenues et non intimidées, rabaissées et harcelées », a-t-il ajouté.

Un pompier de 37 ans d'expérience, Dave Walmsley, s'est également réjoui de l'annonce, mais limite ses attentes.

« Juste parce que le chef Kobarda est à la retraite ne veut pas dire que soudainement tout va changer », a-t-il prévenu.

Il y a encore des questions sans réponse. Des histoires qui méritent d'être examinées pour voir jusqu'où remonte ce type d'attitude dans la hiérarchie. Dave Walmsley, pompier à London

La directrice du Centre pour femmes victimes de violence de London, Megan Walker, s'est dite enchantée par la nouvelle.

« Et si je me fie au nombre d'appels que nous avons reçus, beaucoup d'employés sont également enchantés », a-t-elle souligné.

Selon Mme Walker, « beaucoup de choses horribles se sont produites sur une longue période de temps » au sein du service d'incendie de London.

Lori Hamer agira comme chef intérimaire d'ici à ce qu'un nouveau chef soit sélectionné.