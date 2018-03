La peintre portraitiste et figurative originaire de Wabush au Labrador, est diplômée du Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD) à Halifax en Nouvelle-Écosse, et réside en Ontario.

« Agony and the Ecstasy » d'Angela Hardy. Photo : Fournie par Angela Hardy

Des toiles de Mme Hardy ont été sélectionnées pour l’exposition du salon annuel de la Société nationale des beaux-arts.

« Je suis la petite fille avec un trouble de traitement auditif qui a grandi au milieu du Labrador », explique Angela Hardy. « Je suis partie de Wabush, une ville minière isolée, pour avoir mon travail, mon art, accepté par les plus prestigieuses galeries du monde. C’est à la fois exaltant et surréaliste. »

Ce salon, qui en sera à sa 158e édition, est l’occasion pour quelque 600 artistes de partout dans le monde d’exposer leurs oeuvres. La Société nationale des beaux-arts estime que 15 000 visiteurs viennent chaque année admirer le travail des peintres, sculpteurs, graveurs, photographes et illustrateurs sélectionnés.

L’édition 2018 aura lieu du 13 au 16 décembre.