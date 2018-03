Avec les informations de Tanya Neveu

Cette dictée est organisée par l'Association des projets éducatifs et le Comité local en persévérance scolaire du Témiscamingue.



Les élèves de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT) sont invités à participer en classe.

Pour tout le monde



La population est aussi invitée à prendre part à cette dictée en se rendant dans une des 21 salles réparties sur tout le territoire témiscamien.



La dictée a été construite par un adolescent de la Maison des Jeunes du Témiscamingue et sera lue par le conteur professionnel, Guillaume Beaulieu.



Le directeur de l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue, Jonathan Jensen Lynch, explique que cet événement est organisé dans le cadre de la Semaine québécoise de la langue française et de la francophonie, qui se déroule pendant le mois de mars.