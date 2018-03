Organisé par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, l’objectif de cette journée thématique est de promouvoir de saines habitudes alimentaires et faire connaître les services offerts par la profession.

À la télévision de Radio-Canada, les nutritionnistes sont présents à travers la programmation depuis fort longtemps. Souvent invités dans les émissions de services, ils éclairent et éduquent les téléspectateurs sur leur alimentation.

À l’émission Allo Boubou du 4 avril 1984, Louise Desaulniers, présidente de la Corporation des diététistes du Québec, déboulonne certains mythes liés à l’alimentation.

Des objets hétéroclites sur une table servent à illustrer son propos. Oui, « la carotte est bonne pour les yeux », mais non « une banane ne peut remplacer un steak », explique-t-elle à l’animateur Jacques Boulanger.

Saviez-vous que les nutritionnistes avaient déjà eu une ligne téléphonique d’assistance? C’est ce que nous apprend cet extrait de l’émission Consommateurs avertis du 11 mars 1971.

Dans la région de Montréal, le service téléphonique « Une diététiste vous écoute » reçoit une cinquantaine d’appels par jour.

La journaliste Louise Joubert-Gill s’entretient avec Nicole Riendeau, l’une des 150 diététistes professionnelles qui répondent bénévolement et anonymement aux questions du public.

Parmi les thèmes les plus fréquemment posés, les régimes prédominent : diète amaigrissante, diète basse en cholestérol et basse en sel. Le contenu de la boîte à lunch des enfants préoccupe aussi de nombreux parents.

Difficile de traiter des diététistes et nutritionnistes sans une archive de Louise Lambert-Lagacé, véritable ambassadrice de cette profession au Québec.

En plus d’une présence soutenue dans les médias, Louise Lambert-Lagacé a publié de nombreux ouvrages sur la nutrition.

Dans ce reportage de l’émission Virages du 17 février 1990, la diététiste retrace l’évolution des habitudes alimentaires des Québécois. De son bureau de consultation privée, elle s’entretient avec la journaliste Johanne Ménard.

Si les années 50 ont été celles de « l’insouciance et de l’abondance », les années 80 ont déclenché « l’inquiétude et la confusion ». Les années 60 auront pour leur part vu naître le mouvement du végétarisme.

Pour les années 2000, la diététiste souhaiterait qu’on se préoccupe un peu moins de la minceur et davantage de notre santé.

On est fait pour peser des poids différents. On est fait pour manger un peu différemment même si on a des bons aliments dans notre assiette. On doit reprendre le sens de l’être plutôt que le sens du paraître.