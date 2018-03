Le dirigeant syndical pour Unifor Dino Chiodo, qui est membre du club Caboto, a été élu Italien de l'année 2017 l'an passé et devait officiellement recevoir cet honneur samedi.

Or, le refus du club de modifier sa politique sexiste a mené M. Chiodo à boycotter la cérémonie.

« Nous ne sommes pas du même côté sur cet enjeu. Je vais continuer de lutter pour mes valeurs personnelles quant à l'égalité des femmes », a mentionné M. Chiodo pour expliquer sa décision.