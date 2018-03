Un texte de Wildinette Paul



Depuis quelques années, le Réseau de santé Vitalité revoit les menus de ses hôpitaux. « Nous avons arrêté de servir des charcuteries à nos patients. Dans nos cafétérias, nous avons aussi diminué le sel et le sucre », explique Janie Levesque, directrice adjointe par intérim des services alimentaires et de l’environnement.

Selon la directrice adjointe par intérim des services alimentaires et de l'environnement du Réseau de santé Vitalité, Janie Levesque, le virage vers une alimentation plus saine dans les hôpitaux a commencé en 2004. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Le Réseau avait lancé une politique alimentaire saine en 2015. « De plus en plus, les Canadiens souffrent de maladies chroniques. Ils ont aussi des problèmes d’obésité, souligne Mme Levesque. Au Nouveau-Brunswick, ce problème est encore plus important. »

Poulet frit éliminé

Le poulet frit et les patates frites servies ont été remplacés. « On a du poisson deux fois par semaine et on a augmenté les fibres. 50 % des produits céréaliers sont à haute teneur en fibre et une fois par semaine l’hôpital offre des légumineuses. »

En 29 ans de carrière, le cuisinier Victor Hachey en a vu des menus passer. « La cafétéria est devenue 100 % santé. Toute la friture a disparu. L’hôpital a aussi réduit les desserts. Nous avions une pâtisserie qui a été fermée », raconte M. Hachey.

Le cuisinier, Victor Havey, de l'hôpital Georges-Dumont affirme que la préparation des repas plus sains et équilibré lui demande plus de temps. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

« Un des repas populaires était le poulet parmesan frit. C’était vraiment apprécié. Maintenant, nous ne l’avons plus. Il faut être plus santé », mentionne le cuisinier.

Consommateurs partagés

Du côté des employés, ce virage est loin de faire l’unanimité.

Certains consommateurs nous ont dit que nos nouvelles assiettes étaient moins bonnes. Il y en a même qui ne viennent plus à la cafétéria. Il y en a qui s’adapte, d’autres non. Les vieilles façons ne changent pas. Victor Hachey, cuisinier

Johanne Boudreau mange à la cafétéria de l’hôpital francophone Georges-Dumont depuis plus de dix ans. Pour elle, ces nouveaux repas étaient nécessaires. « Notre nourriture méritait d’être plus santé. Il n’y a rien de nutritif dans des frites. »

Par contre, selon elle, l'hôpital devra faire plus d’efforts pour varier l'offre. « Notre bar à salade doit être davantage diversifié, déclare-t-elle. La quantité de sucre dans les desserts est toujours trop élevée. »

Le Réseau de santé Vitalité compte bonifier son offre de produits sains. « Nous comptons faire nos changements de manière graduelle pour avoir l’engagement de nos employés et de nos patients. Nous voulons modifier le type d'aliments vendus dans les distributrices et les casse-croûtes. »