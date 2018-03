Le Sommet du vivre-ensemble, auquel la population est invitée, sera aussi axé sur l'inclusion des personnes immigrantes. Il devrait se traduire par un plan d'action permettant de trouver des solutions à leur intégration sociale et économique.

J'espère qu'on pourra, à travers ces travaux-là, ces rencontres-là, soulever ce voile de méconnaissance et aller de l'avant et avoir une représentativité plus positive à tous les niveaux. Hayet Laggoune, présidente du Centre islamique de l'Outaouais