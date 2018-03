Un texte de Carl Sincennes

Lors d'un point de presse, lundi matin, à l'hôtel de ville, le maire de la capitale saskatchewanaise, Michael Fougere a indiqué que la Municipalité allait se pencher sur l'amélioration des politiques de déneigement, mais sans aucun engagement ferme.

Il affirme que le système de priorité de déblaiement des rues sera étudié de plus près pour mieux intégrer les circuits d'autobus, par exemple, et possiblement le nombre de centimètres minimal pour commencer le travail sur tout le réseau.

Il a dit également songer à mettre en place une équipe de bénévoles pour aider au déblaiement des trottoirs.

Un autre élément qui a été envisagé est l'ajout de routes de neige à Regina, où le stationnement sera interdit durant 24 heures en cas de tempêtes, pour faciliter le déneigement.

Près de deux semaines ont été nécessaires à la Ville de Regina depuis les premières précipitations du mois de mars pour dégager complètement toutes les rues.

L'équipement suivant a été utilisé :

26 niveleuses

10 chasse-neige

2 souffleuses à neige

Plus spécifiquement,16 camions ont été utilisés pour le déneigement au centre-ville et pour certaines artères principales, en plus de 4 petits tracteurs pour les trottoirs et 6 chargeurs pour l'entretien du site de stockage de neige et l'entretien des allées.

Malgré les critiques reçues de certains résidents en colère, le maire Fougere considère que la Ville a fait du bon travail pour ce qui est du déblaiement des rues, mais que des améliorations peuvent tout de même y être apportées.

Le budget prévisionnel annuel pour le déneigement des rues est d'environ 9 millions de dollars, selon le maire de Regina.