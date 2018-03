Carences en vitamines, manque d’énergie... Les végétariens sont victimes de nombreux préjugés. À l’émission Femme d’aujourd’hui du 14 novembre 1978, Nadia Ghadem reçoit Christian Allegre, coauteur du livre La cuisine végétarienne pour gourmets. En entrevue, la journaliste aborde les idées préconçues au sujet du végétarisme.

Christian Allegre se décrit comme un idéaliste. Il affirme qu’il n’existe aucune raison scientifique de consommer de la viande. On en mangerait pour des questions culturelles, dit-il.

« Est-ce que ça n’enlève pas un côté agressif qui est nécessaire dans une société comme la nôtre? » demande Nadia Ghadem à son invité. Selon lui, cette diète ferait disparaître une « forme d’excitation perpétuelle qui est autoentretenue par l’absorption de la viande ». Le végétarisme rendrait-il plus pacifique? Oui, si l’on se fie aux propos de Christian Allegre.

L’omniprésence de la viande

Quelques années plus tard, à l’émission Femme d’aujourd’hui du 10 février 1981, les clients d’une épicerie répondent à la question « Qu’est-ce qu’un repas équilibré? » La plupart d’entre eux affirment que la viande, notamment la viande rouge, devrait en faire partie.

La viande demeure trop présente et c’est la source de notre déséquilibre. La nutritionniste Louise Lambert-Lagacé

En entrevue avec la journaliste Renée Rowan, la nutritionniste Louise Lambert-Lagacé rectifie certaines croyances. Elle explique que la viande occupe une trop grande place dans notre alimentation et que nous devrions manger plus de céréales. En essayant d'éviter le pain et les pommes de terre pour perdre du poids, beaucoup de gens ont délaissé les féculents. La spécialiste suggère de les réintégrer dans notre régime en misant sur les grains complets.

Un discours qui apparaît des plus actuels alors que le Guide alimentaire canadien privilégie une diète moins riche en protéines animales.

Découvrez le tofu en 1983

Moi, vraiment, c’est bête à dire, mais c’est la première fois de ma vie que j’entends parler de ça! L'animatrice Ghislaine Paradis

C’est ce qu’affirme l’animatrice d’Au jour le jour, Ghislaine Paradis, le 21 février 1983. Aliment millénaire originaire d’Asie, le tofu est peu connu en Amérique du Nord à l’époque. La diététiste Francine Simard, invitée à l’émission, parle des qualités nutritives de cette pâte blanche et molle issue du soya.

Riche en protéines et en sels minéraux, peu calorique, facile à digérer, abordable, le tofu apparaît comme le produit idéal. La spécialiste affirme même qu’il possède les avantages de la viande, sans les désavantages. On peut le mêler à de nombreux plats, tels que les soupes, les ragoûts, les desserts, etc.

À l’époque, ce « fromage de soja » ne se trouve pas dans toutes les épiceries. Il se vend dans les boutiques d’alimentation naturelle et les fruiteries spécialisées.

Le tofu est aussi un aliment très prisé par les adeptes du végétalisme. Depuis les dernières années, cette pratique, qui exclut la consommation de viande, de poissons, de crustacés, de produits laitiers et d’oeufs, gagne en popularité. Une bonne nouvelle selon certains experts de la nutrition qui font la promotion d’une diète pauvre en protéines animales.

Et pour les carnivores, l’arrivée du printemps est l’occasion d’ajouter à son menu des légumes, des fruits, des grains entiers et des aliments riches en protéines végétales.

Bon appétit!