Par ces augmentations et par l'annonce de primes, le gouvernement libéral du premier ministre Stephen McNeil espère inciter les médecins de famille à accepter plus de patients.

De la somme annoncée lundi, un montant de 13,9 millions $ sera consacré à la hausse de la rémunération à l’acte et des montants des plans de paiement alternatif pour les médecins de famille.

Pour chaque visite à son cabinet d’un patient âgé de moins de 65 ans, un médecin recevra désormais 36 $ plutôt que l’ancien honoraire de 31,72 $. Pour les patients de 65 ans ou plus, le médecin touchera 44,54 $ plutôt que 40,26 $.

Ils recevront aussi une prime de 150 $ par nouveau patient provenant de la liste d'attente provinciale.

Augmenter l’utilisation des outils numériques

Le gouvernement lance de plus un projet-pilote pour encourager les médecins à avoir recours à la technologie, notamment Internet et les outils de santé numérique. La province espère que ceci sera plus pratique pour le patient, et plus efficace pour le réseau de la santé.

Cette mesure incitative est chiffrée à 4,2 millions $.

Les médecins de famille participants pourront toucher jusqu’à 12 000 $ par an s’ils utilisent la technologie pour communiquer avec leurs patients.

Ceci inclut la possibilité de renouveler par téléphone les ordonnances du patient.

Le gouvernement annonce aussi un plan incitatif de 8,5 millions de dollars pour encourager le recours aux dossiers médicaux numériques.

L’adoption des outils numériques par les professionnels de la santé en Nouvelle-Écosse n’est pas aussi rapide que le gouvernement le souhaiterait. Ces outils permettent d’éviter des visites médicales superflues, mais la question de la rémunération est problématique lorsque les médecins sont payés lorsqu’ils voient des patients en personne ou communiquent avec eux par téléphone.

Pénurie de médecins en Nouvelle-Écosse

Tim Holland, le président élu de Doctors Nova Scotia, un organisme représentant les médecins de la province, estime que ces mesures incitatives représentent un premier pas vers la résolution des défis auxquels les travailleurs de la santé font face en Nouvelle-Écosse, notamment le problème aigu de la pénurie de médecins.

Plus de 42 000 personnes étaient, en 2017, inscrites sur une liste d’attente pour avoir un médecin de famille en Nouvelle-Écosse. Se fiant sur Statistique Canada, qui tient compte des personnes sans médecin de famille, mais n’en cherchant pas, Doctors Nova Scotia estime que 100 000 Néo-Écossais en auraient besoin d’un.

Tim Holland, de Doctors Nova Scotia, le 19 mars 2018 à Halifax. Photo : CBC/Robert Short

Le docteur Holland croit que les mesures annoncées pourront aider au recrutement de nouveaux médecins ainsi qu’à la rétention de ceux pratiquant déjà en Nouvelle-Écosse.

Les médecins de famille en Nouvelle-Écosse sont les moins bien payés en Atlantique, et au Canada. En comparaison, ceux du Nouveau-Brunswick gagnent en moyenne près de 35 000 $ de plus par année.

Le premier ministre Stephen McNeil et le docteur Tim Holland n'ont pas été en mesure d'estimer à combien, en moyenne, s'élèvera la rémunération d'un médecin grâce à ces nouveaux investissements.

Environ 18 millions $ de la somme totale annoncée lundi proviennent des recettes annoncées la semaine dernière après un nouveau calcul des redevances sur les ressources extracôtières.

Avec les informations d’Olivier Lefebvre