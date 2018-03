La bataille d’Afrine, au nord-ouest de la Syrie, n’était qu’une étape pour Recep Tayyip Erdogan. Il a déclaré lundi que la Turquie ciblerait dorénavant les régions syriennes autour de Manbij, Qamishli, Ayn al-Arab et Ras al-Ain, proches de la frontière turque, pour poursuivre la lutte contre les YPG, qu’Ankara considère comme un groupe terroriste.



Coup de pression sur Bagdad

Le président turc a exprimé également sa volonté d’attaquer les YPG du nord de l’Irak si Bagdad ne faisait pas le nécessaire pour leur faire quitter la région.

Selon Abdel Salam Ahmad, un haut responsable de l'administration semi-autonome kurde mise en place dans le nord de la Syrie contacté par l’AFP, les visées turques ne sont pas toutes réalisables à l’heure actuelle. « Un assaut à Manbij dépend d'un feu vert des États-Unis », car plusieurs centaines de soldats américains sont déployés dans cette ville. Or, « il n'y a eu pour le moment aucune déclaration de Washington signalant qu'ils allaient abandonner leurs alliés [kurdes] ».

Dimanche, huit semaines après avoir lancé la campagne dite « Rameau d’olivier », pour chasser les YPG de la ville, les forces turques et des combattants syriens soutenus par Ankara ont mis la main sur Afrine.



Bekir Bozdag, un des vice-premiers ministres turcs, a affirmé l’intention des Turcs de se retirer d’Afrine, après l’avoir « nettoyée des terroristes ».

À lire aussi : Lutte contre les Kurdes en Syrie : après Afrine, la Turquie vise Manbij

Un combat perdu d’avance

La bataille d'Afrine était déséquilibrée entre les forces soutenues par la Turquie et la milice kurde, selon Abdel Salam Ahmad. « Il n'y a pas eu d'autres possibilités que le repli tactique », dit-il.

Mais les YPG n'ont pas dit leur dernier mot : « À partir d'aujourd'hui, nous mènerons des attaques dans tout Afrine », promet le porte-parole des YPG contacté par l'AFP, Birusk Hasakeh. Dimanche, six combattants syriens pro-Ankara ont été tués dans un tir de roquette des forces kurdes dans le secteur de Rajo, à la frontière avec la Turquie, selon l'Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Plus de 1500 combattants kurdes ont été tués durant l'offensive, selon l’OSDH, contre 400 rebelles alliés à la Turquie. Ankara a fait état de 46 soldats tués dans ses rangs.

La France préoccupée

Ankara considère les YPG comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une insurrection séparatiste en Turquie depuis plus de 30 ans. Mais la milice des combattants kurdes peut compter sur deux alliés de poids. Elle est soutenue par Washington et la France, qui lui ont fourni armes et entraînements pour lutter contre le groupe armé État islamique (EI).

La Russie est, quant à elle, l’alliée des Turcs dans la région. À ce sujet, le président français Emmanuel Macron a exprimé lundi à Vladimir Poutine « sa grande préoccupation » quant à la situation d’Afrine et de la Ghouta orientale.