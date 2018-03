Dans un communiqué lundi, Time's Up indique avoir demandé au gouverneur Andrew Cuomo « une enquête indépendante concernant le processus de décision dans ce dossier », y compris un « examen complet » des échanges entre les avocats de M. Weinstein et le bureau du procureur de Manhattan, Cyrus Vance, pour s'assurer de l'« intégrité » du procureur et « rétablir la confiance » dans son bureau.

Le cas d'une mannequin soulève des questions

Le mouvement pointe du doigt le cas de la mannequin italienne Ambra Battilana Gutierrez, qui n'a donné lieu à aucune poursuite du procureur de Manhattan en 2015, alors que la police, en possession d'un enregistrement compromettant, pensait avoir un dossier solide.

Time's Up cite un récent article du New York Magazine selon lequel des inspecteurs de la police new-yorkaise ont même aidé à l'époque à cacher Battilana, réservant des chambres d'hôtel sous des noms d'emprunt, de peur que le procureur ne cherche à faire dérailler l'enquête.

Ces informations méritent un examen immédiat, insiste Time's Up.

Un procureur sous influence?

Le mouvement juge aussi « particulièrement troublantes » des informations publiées par certains médias new-yorkais selon lesquelles le procureur Vance, un démocrate récemment réélu à ce poste, pourrait être influencé par M. Weinstein et ses avocats.

Le procureur de Manhattan Cyrus Vance Photo : Getty Images/Andrew Burton

Ces soupçons tiennent au fait que l'équipe d'avocats de Weinstein, emmenée par le célèbre Benjamin Brafman, inclue d'ex-collaborateurs ou proches de Vance.

Contacté par l'Agence France-Presse (AFP), le bureau du procureur n'a pas immédiatement réagi à cette demande d'enquête.

Interrogé jeudi dernier sur la possibilité que Harvey Weinstein finisse par être inculpé, Cyrus Vance était resté très vague.

L'enquête est toujours très active [...], mais je ne peux rien dire d'autre. Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance

Plusieurs plaintes au civil ont été déposées contre Harvey Weinstein, à New York et à Los Angeles. Des enquêtes criminelles sont en cours à New York, à Los Angeles et à Londres, mais aucune n'a pour l'heure débouché sur une inculpation.

Le producteur déchu, 66 ans, n'a plus été aperçu en public depuis des mois, et suivrait un traitement pour dépendance sexuelle dans une clinique de l'Arizona.

Plus d'une centaine de femmes l'ont accusé d'abus sexuels, allant du harcèlement au viol.