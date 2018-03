La Cour supérieure a rejeté sa requête de 1,4 milliard de dollars déposée il y a plus de trois ans au nom des consommateurs de bière de la province.

Le tribunal a jugé que la demande de recours collectif était sans fondement.

Les magasins Beer Store, qui appartiennent à des brasseurs, et la LCBO, une société publique, détiennent un quasi monopole sur la vente et la distribution de la bière en Ontario, exception faite de certaines brasseries et un nombre limité de supermarchés.