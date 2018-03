Un texte de Marie Lépine-Loiselle

Il y a moins de deux ans, Maude Guimond-Devoy s'est découvert un intérêt pour le secrétariat en travaillant à la Ville de Québec dans « l’escouade de la numérisation », où elle a pu toucher quelque peu aux tâches de secrétaire.

Elle qui imaginait le travail de bureau ennuyant, elle s'est surprise à aimer l'expérience. « Ça a été le fun. J’avais toujours quelque chose à faire. Je pouvais écouter de la musique, j’étais dans ma bulle, le monde était le fun », se souvient-elle.

Je me suis déjà dit : "Dans la vie, je ne veux pas travailler dans un bureau. Je ne veux pas passer ma vie dans un bureau." Eh bien, je me surprends moi-même ces temps-ci. Maude Guimond-Devoy

Depuis, la jeune femme de 19 ans étudie au cégep en secrétariat et souhaite devenir secrétaire dans une école.

Cet emploi à la Ville de Québec, Maude a pu l'obtenir entre autres grâce au Plan municipal d’emplois de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). En fait, Maude était sous la protection de la jeunesse et a ainsi pu être admissible à ce programme.

Le Plan municipal d’emplois, de quoi s'agit-il?

Le Plan de l'UMQ, offert dans certaines municipalités, a pour but d'aider les jeunes sous la responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à commencer leur vie adulte et à leur offrir des emplois.

« Il y a à peu près 5000 jeunes par année qui sortent des centres jeunesse, qui arrivent à l’âge adulte, et qui n’ont plus les services des centres jeunesse. De ces 5000 jeunes-là, si rien n’est fait pour les aider à vivre cette transition, près de la moitié vont se retrouver à la rue », indique Josée Maryse Sauvageau, conseillère stratégique à la direction générale à l’UMQ.

Les participants, âgés de 16 ans et plus, sont sélectionnés par les centres jeunesse en fonction de leur lieu de résidence, de leurs intérêts et de leur capacité à occuper le poste.

Différents postes leur sont offerts. La plupart sont toutefois des emplois d'été.

« Beaucoup d’emplois sont des emplois de paysagisme, d’horticulture, d’entretien des parcs. Il y a aussi des emplois de bureau, comme aide à la bibliothèque, aide à la caserne de pompiers », précise Mme Sauvageau.

Le monde municipal, je pense qu’il avait vraiment un geste à poser pour ces jeunes-là qui sont la relève. Tous les jeunes sont importants. On ne peut pas en manquer un. Il faut que tous ces jeunes-là puissent développer leur plein potentiel. Josée Maryse Sauvageau, conseillère stratégique à la direction générale à l’UMQ

Les jeunes n’ont pas à se soucier des frais accessoires qu’ils peuvent avoir à débourser pour aller travailler, comme le coût des transports en commun. La Fondation Simple Plan, qui soutient ce programme depuis sa mise en place en 2013, donne 20 000 $ à ces fins. « Grâce à la Fondation, on appuie les jeunes pour qu’il n’y ait pas de contraintes à aller travailler », affirme Mme Sauvageau.

En 2017, les membres du groupe de musique Simple Plan posent avec une jeune fille qui a participé au Plan municipal d’emplois de l’Union des municipalités du Québec(UMQ) et le maire de La Tuque. Photo : Courtoisie/Ville de La Tuque

Un programme qui sert de tremplin

Le Plan municipal d’emplois de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) bénéficie beaucoup aux jeunes des centres jeunesse, selon Mme Sauvageau. Elle affirme que le programme permet notamment aux participants de gagner en assurance et de développer leur employabilité. « Beaucoup ont aussi pris goût à un emploi et sont retournés aux études pour étudier dans le [domaine de l’emploi] », ajoute-t-elle.

D’autres ont également été embauchés après avoir participé au programme. « [Il arrive que] l’expérience a été tellement satisfaisante de part et d’autre que les arrondissements ont demandé de ravoir le même jeune », soutient-elle.

Elle cite aussi en exemple un jeune qui a été concierge à la Ville de Mont-Royal et qui a obtenu ce poste par la suite. « Le concierge avait pris sa retraite. Le jeune a postulé pour le poste à temps plein et il est là depuis ce temps-là », relate Mme Sauvageau.

Et pour certains, comme Maude, ce premier emploi aide beaucoup à en obtenir un second. « Je me suis trouvé une autre job assez rapidement », dit-elle.

Les emplois pour 2018

Cette année, près de 40 municipalités ont accepté de participer au programme. D'autres pourraient se rajouter, puisque la fin de la période d’adhésion est le 1er avril.

Les municipalités réservent normalement entre un et cinq postes pour le programme. « C'est sûr que les plus petites municipalités offrent un emploi », explique Josée Maryse Sauvageau.

La Ville de Montréal a d'ailleurs annoncé, en février dernier, offrir chaque année, durant trois ans, au moins 25 postes étudiants. Cette année, 30 sont offerts. La Ville de Québec en offre quant à elle 10. La durée ne se limite toutefois pas à l'été, mais tout au long de l'année.