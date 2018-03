Toutefois, de nombreux libéraux de cette époque, qui remonte à une dizaine d’années, affirment qu’ils n’ont à peu près aucun souvenir de cet homme. D'ailleurs, Christopher Wylie n'était alors qu'un adolescent.

Qui est Christopher Wylie?

Il a aidé à fonder Cambridge Analytica, une firme embauchée par l’équipe de Donald Trump pour mettre sur pied un programme permettant de recueillir sans autorisation des données personnelles d'utilisateurs Facebook. Grâce à ces données, la firme a été en mesure d’influencer le choix des électeurs américains, selon M. Wylie. L’histoire de cet homme, décrit comme un lanceur d’alerte, a été reprise par le New York Times et The Observer of London.