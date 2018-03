Le conseiller David Hendsbee, qui représente le quartier de Preston-Chezzetcook-Eastern Shore, demande aux élus de songer à autoriser l’élevage d’oiseaux de basse-cour dans les zones résidentielles, à des fins de consommation personnelle.

« J’ai reçu un bon nombre d’appels de résidents de mon secteur et de quartiers ruraux, dans la dernière année, qui ont tenté d’élever des poules pondeuses. Des inspecteurs leur ont dit qu’ils devaient s’en débarrasser », indique le conseiller.

Même si la municipalité est un peu plus permissive depuis 2013, les règles demeurent floues. « Dans certaines zones, c’est permis, mais dans d’autres, ce ne l’est pas. Dans certains secteurs de Lawrencetown, de Mineville et de Lake Echo, ce n’est pas permis, mais les résidents ont de grands terrains et ce ne serait pas difficile de faire un petit poulailler là-bas », dit David Hendsbee.

La ville permettrait l'élevage de poules pondeuses et de poulets, mais non celui des coqs.

Origine des aliments

Une résidente de Lawrencetown, Dawn Crane, affirme que le zonage actuel ne lui permet pas d’élever des poules pondeuses. Pourtant, une résidence voisine de la sienne en a.

« C’est très étrange que deux propriétés de la même municipalité et du même quartier ne soient pas soumises aux mêmes règles », dit-elle. Elle a d’ailleurs lancé une pétition sur le sujet.

« Nous aimons cultiver nos fruits et légumes et nous aimerions élever quelques poules pour des œufs frais, pour savoir ce qu’on mange vraiment », souligne Dawn Crane. « C’est ce que les gens faisaient dans le temps. »

Processus coûteux

Selon David Hendsbee, Dawn Crane devrait payer environ 2500 $ pour un changement de zonage. « C’est beaucoup d’argent pour quelques œufs », dit-il.

« C’est pourquoi je pense qu’on devrait adopter une approche beaucoup plus générale et changer les règles pour toutes les zones résidentielles de la municipalité d’Halifax. »