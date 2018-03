Avec les informations de Tanya Neveu

Cette somme sera attribuée à la Table interordre en éducation de l'Abitibi-Témiscamingue.

L'organisme aura donc reçu, cette année, une somme totale de 320 000 $.

« Cet investissement permettra à la Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue de continuer à répondre aux besoins de notre région. La persévérance scolaire et la réussite éducative guident les actions de notre gouvernement. Voilà pourquoi il est essentiel de les soutenir, et l’aide financière annoncée aujourd’hui représente un geste concret en ce sens », a déclaré Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette enveloppe sert à soutenir les actions qui favorisent la persévérance scolaire et la réussite éducative mises en oeuvre par les instances régionales de concertation.

« Soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative est pour moi une priorité. L’attribution d’un montant supplémentaire permettra de soutenir notre organisme de concertation régionale et de faire en sorte qu’il ait les outils nécessaires pour offrir les meilleures conditions en fonction des besoins de notre région », ajoute Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est.