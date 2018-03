Un texte de Jean-Philippe Martin

Les Golden Knights avaient rendez-vous dimanche avec les Raiders de l'Université Colgate sur la glace du Ridder Arena de Minneapolis au Minnesota pour le match ultime.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 en prolongation, Giguère y est allée d'un effort individuel exceptionnel. Elle a subtilisé la rondelle à la défenseure de l’Université Colgate Shelby Wood à la ligne bleue adverse.

Fauchée par sa rivale, la Québécoise s’est rapidement relevée après avoir posé un genou sur la glace. Elle a servi une feinte magistrale à la gardienne Julia Vandyk pour glisser la rondelle dans le filet.

« J’ai vu la défenseure couper au centre. Je savais que je devais effectuer de la pression à ce moment. J’ai gagné la bataille et voilà, j'étais toute seule devant la gardienne », a raconté la vedette du jour, tout sourire lors du point de presse d'après-match.

Après, j’ai perdu la carte. Je ne peux pas me souvenir de ce qui s’est passé. La rondelle s’est retrouvée dans le but et c’est tout ce qui compte. Elizabeth Giguère, Golden Knights de l'Université Clarkson, au sujet du but de la victoire en prolongation

Invaincues en prolongation

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la joueuse de 20 ans et son équipe ont le flair pour les moments dramatiques.

Les Golden Knights de l’Université Clarkson ont remporté leurs trois matchs du championnat national en surtemps.

Elizabeth Giguère a inscrit le but vainqueur lors du match quart de finale contre Mercyhurst, elle a effectué la passe décisive sur le filet victorieux de Loren Gabel en demi-finale pour vaincre Ohio State avant de jouer les héroïnes en grande finale face à Colgate.

Elizabeth Giguère déjoue la gardienne Julia Vandyk pour donner la victoire aux Golden Knights de l'Université Calrkson en finale du Frozen Four, championnat du hockey universitaire américain (NCAA). Photo : The Associated Press/Stacy Bengs

« Nous ne sommes pas nerveuses quand arrivent ces moments intenses, a expliqué Giguère. Nous savons que nous pouvons le faire. Nous jouons bien défensivement et nous savons que les chances vont se présenter comme c’est arrivé ce soir. Je suis fière de cette équipe, d’avoir gagné trois fois de suite en prolongation. »

« Une joueuse spéciale »

L’entraîneur-chef des Golden Knights, Matt Desrosiers, a salué les efforts déployés par l'ancienne joueuse des Titans du Cégep de Limoilou, à sa première saison dans rangs universitaires américains.

« Elizabeth est arrivée ici cette année et elle savait qu’elle devait améliorer certains aspects de son jeu. Elle a travaillé très fort tous les jours pour y arriver. Nous savions qu’elle avait le talent pour le faire. »

Elizabeth peut réaliser des jeux que peu de joueuses peuvent accomplir. C’est une joueuse spéciale. Matt Desrosiers, entraîneur, Golden Knights de l'Université Clarkson

Elizabeth Giguère sera de retour à Québec au cours des prochaines heures et profitera d’une semaine de repos bien mérité à la maison.