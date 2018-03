Le Défi Vélo Plein Air fête ses 20 ans cette année et propose de nouveaux trajets aux cyclistes qui souhaitent pédaler au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ). L'événement, qui se tiendra les 7 et 8 juillet, ne se déroulera pas entre Lévis et Rimouski comme à l'habitude, mais plutôt sur un nouveau trajet de 261 kilomètres reliant Rimouski, Amqui et Matane.