Le Canada va bel et bien déployer une Force opérationnelle aérienne dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), ont confirmé lundi les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Chrystia Freeland et Harjit Sajjan. Cette mission durera un an, et devrait commencer en août, selon l'ONU.