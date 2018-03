La plus récente déflagration, survenue vers 20 h 30 dimanche, a blessé deux hommes d’une vingtaine d’années dans le comté de Travis, dans le sud-ouest d’Austin. On ne craint pas pour la vie des deux hommes, dont l’identité n’a pas encore été révélée.

Dans un point de presse organisé au milieu de la nuit, le chef de la police d’Austin, Brian Manley, a précisé que les deux victimes circulaient à vélo ou étaient en train de pousser leur bicyclette, lorsque le colis, placé sur le bord de la route, a explosé.

Selon lui, il est « très possible » que l’engin ait été « déclenché par quelqu’un qui a manipulé, donné un coup de pied ou est entré en contact avec un fil-piège ».

L’affaire intrigue pour au moins deux raisons : les trois autres bombes qui ont explosé depuis le 2 mars avaient plutôt été placées dans des colis déposés directement devant les résidences des victimes, et ces attaques ont eu lieu dans des quartiers de l’est d'Austin.

Nous travaillons en présumant que c’est lié aux autres explosions qui se sont produites dans la communauté au cours des deux dernières semaines. Brian Manley, chef de la police d'Austin

« Cela change la donne », a d'ailleurs reconnu le chef Manley. « Nous devons dorénavant relever notre niveau de vigilance et faire attention à tout engin suspect, qu’il s’agisse d’un paquet, d’un sac ou d’un sac à dos, n'importe quoi qui ne semble pas à sa place. »

Après l’explosion, le chef de la police d’Austin avait pressé tous ceux et celles qui résident dans un rayon de 800 mètres de l’explosion de rester chez eux pendant que des enquêteurs ratissaient les lieux. La noirceur compliquait la situation, a-t-il reconnu.

Les gens du secteur qui doivent absolument quitter leur maison devraient composer le 911 au préalable afin d’être escortés.

Une explosion après un appel public de la police

La première explosion à secouer Austin est survenue le 2 mars. Elle a tué un Afro-Américain de 39 ans, Anthony Stephen House. La police a originalement considéré cette attaque comme un geste isolé.

L’enquête a cependant changé d’orientation après que deux autres explosions furent survenues le 12 mars. L’une a tué un Afro-Américain de 17 ans, Draylen Mason, et blessé sa mère; l’autre a gravement blessé une femme hispanique de 75 ans, Esperanza Herrera.

Quelques heures avant l’explosion de dimanche soir dans le comté de Travis, la police d’Austin avait d’ailleurs posé un geste rare, en s’adressant directement à l’auteur des trois premières explosions, maintenant considérées comme liées.

Les événements d’Austin ont attiré l’attention du monde entier, et nous vous assurons que nous sommes à l’écoute. Nous voulons comprendre ce qui vous a amené à ce point, et nous voulons vous écouter. Brian Manley, chef de la police d'Austin

La police a également annoncé à cette occasion que la récompense, offerte à quiconque pourrait fournir des informations susceptibles de mener à l’arrestation de l’artificier, avait été augmentée de 65 000 $ à 115 000 $.

Des crimes haineux?

Étant donné que deux victimes sont afro-américaines et que l’autre est hispanique, la police d’Austin n’exclut pas qu’il s’agisse là de crimes haineux, sans pour autant en avoir la preuve.

Cette thèse est par ailleurs alimentée par le fait que des proches des deux victimes afro-américaines se connaissaient, une coïncidence pour le moins curieuse dans une ville qui compte 1 million d’habitants.

Le beau-père de M. House, Freddie Dixon, a révélé la semaine dernière qu’il était proche de Norman Mason, le grand-père du jeune Draylon. Les deux ont été membres d’une même confrérie, et M. Mason a fréquenté une église dont M. Dixon était le pasteur.

Dans une entrevue accordée au Washington Post la semaine dernière, M. Dixon a dit croire qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence. « Quelqu’un a fait ses devoirs sur nous deux. Il savait ce qu’il faisait », a-t-il déclaré, en évoquant un crime haineux ou une vendetta.

Mme Herrera n’avait aucun lien connu avec ces deux victimes, mais il n’est pas manifeste qu’elle ait été visée par l’artificier. Selon des sources du Post, la destination du colis qui lui a explosé au visage n’était pas celle de la résidence de sa mère, où l’explosion s’est produite.

L’identité des deux victimes de l’explosion de dimanche soir n’a pas été révélée jusqu’ici, mais le chef Manley a indiqué qu'ils s'agissaient de Blancs.

Nous n’allons pas exclure quoi que ce soit tant que nous n’aurons pas de raison de le faire, parce que lorsque nous faisons ça, ça polarise notre attention et ça peut nous empêcher de comprendre des choses qui doivent l’être. Brian Manley, chef de la police d'Austin

500 policiers, aucun suspect

Selon le chef de police Manley, plus de 500 membres des forces de l’ordre travaillent maintenant sur cette affaire, notamment des agents du FBI et du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Les enquêteurs ont déjà reçu 435 renseignements et interrogé 236 personnes, mais aucun suspect n'a été identifié jusqu'ici, a indiqué M. Manley.

L’agent de l’ATF responsable de l’enquête, Fred Milanowksi, a confié au New York Times qu’il croit bel et bien qu’une seule et même personne a confectionné les trois premiers engins explosifs.

« Tout artificier qui fait ça laisse une signature », a-t-il commenté. « À l’évidence, une fois qu’ils trouvent quelque chose qui fonctionne pour eux, ils ne veulent plus en dévier, parce qu’ils ne veulent pas que ça explose sur eux. »

Selon M. Milanowski, les colis piégés présentaient un certain degré de sophistication, puisqu’ils ont dû être assemblés, transportés et livrés sans encombre avant qu’ils n’explosent. Il a refusé d’en dire davantage sur leur composition.

« Ces composants ne se trouvent pas dans un foyer typique, mais je dirais que tous les composants sont disponibles dans des commerces », a-t-il toutefois indiqué.

Les explosions se sont produites alors qu’Austin accueillait le populaire festival South by Southwest, mais la police ne croit pas que cela soit significatif à ce stade-ci. Samedi soir, un concert du groupe The Roots a cependant été annulé en raison d’une alerte à la bombe.

La police n’a finalement trouvé aucun engin explosif et a annoncé un peu plus tard qu’elle avait arrêté un homme de 26 ans, Weldon Ingram. Elle a fait savoir qu’il n’est pas considéré comme un suspect dans les explosions du 2 et du 12 mars.