« Nous avons clairement affaire à ce qui nous semble être un poseur de bombes en série » a déclaré lundi le chef de la police d'Austin, Brian Manley.

« Il y a des similitudes entre les bombes qui ont explosé [dimanche] soir et les trois autres dispositifs », a précisé M. Manley.

Le dernier dispositif de déclenchement de l’explosion est toutefois « un peu plus sophistiqué » que les précédents, a estimé Fred Malinowski, agent du Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF).

Selon la police, la bombe qui a explosé dimanche dans le comté de Travis, dans le sud-ouest d’Austin, blessant deux hommes âgés de 22 et 23 ans, aurait pu être déclenchée à l’aide d’un fil-piège disposé en travers du trottoir. Lors des trois attaques précédentes, les colis piégés avaient plutôt été déposés devant les habitations des victimes.

Le ou les suspects auxquels nous avons affaire ont un niveau de sophistication peut-être plus élevé que nous ne le pensions au départ, au regard de ce changement de méthode vers un dispositif plus élaboré. Brian Manley, chef de la police d'Austin

L'agent du FBI en charge des enquêtes, Christopher Combs, est allé dans le même sens : « C'est plus sophistiqué, cela ne vise pas les individus ».

Des explosions non ciblées

Avant l’explosion de dimanche soir, la police n’excluait pas qu’il pût s’agir de crimes haineux, car jusque-là, deux des victimes étaient afro-américaine et une hispanique.

Or, les deux hommes blessés dimanche sont blancs et, selon la police, l’attaque ne semblait viser personne en particulier.

« Comme nous le disons depuis le tout début, nous ne sommes pas enclins à classifier ça comme du terrorisme, comme [un crime] raciste, car nous n'en savons pas suffisamment », a établi M. Manley.

Plusieurs victimes depuis le début du mois

La première explosion à secouer Austin est survenue le 2 mars. Elle a tué un Afro-Américain de 39 ans, Anthony Stephen House. La police avait à l'origine considéré cette attaque comme un geste isolé.

L’enquête avait cependant changé d’orientation après que deux autres explosions furent survenues le 12 mars. L’une a tué un Afro-Américain de 17 ans, Draylen Mason, et blessé sa mère; l’autre a gravement blessé une femme hispanique de 75 ans, Esperanza Herrera.

Dimanche, les deux hommes blancs âgés de 22 et 23 ans blessés lors de l’explosion ont été admis à l’hôpital avec des « blessures importantes » mais dans un « état stable » selon la police.

Quelques heures avant cette explosion, la police d’Austin avait d’ailleurs posé un geste rare, en s’adressant directement à l’auteur des trois premières explosions, maintenant considérées comme liées.

Les événements d’Austin ont attiré l’attention du monde entier, et nous vous assurons que nous sommes à l’écoute. Nous voulons comprendre ce qui vous a amené à ce point, et nous voulons vous écouter. Brian Manley, chef de la police d'Austin

La police a également annoncé à cette occasion que la récompense, offerte à quiconque pourrait fournir des informations susceptibles de mener à l’arrestation de l’artificier, avait été augmentée de 65 000 $ US à 115 000 $ US.

500 policiers, aucun suspect

Selon Brian Manley, plus de 500 membres des forces de l’ordre travaillent sur cette affaire, dont des agents du FBI et de l'ATF. Les enquêteurs ont déjà reçu 435 renseignements et interrogé 236 personnes, mais aucun suspect n'a été identifié jusqu'ici, a indiqué M. Manley.

Samedi soir, la police a annoncé avoir arrêté un homme de 26 ans, Weldon Ingram, mais elle a ensuite fait savoir qu’il n’était pas considéré comme un suspect dans les explosions du 2 et du 12 mars.