En 2016, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur une cause dans laquelle des avocats revendiquaient le droit de leurs clients à être jugés dans un délai raisonnable comme il est inscrit dans la Charte des droits et libertés. La cour a alors fixé à 18 mois la durée maximale d’un procès en cour provinciale et à 30 mois pour les cours supérieures.

Le trésorier de l’Association des procureurs de la Couronne de l’Alberta, Damian Rogers, pense que cette décision met une pression de plus sur les avocats. Selon lui, cette nouvelle composante crée du stress et des préoccupations parce que ces derniers remettent en question leurs compétences professionnelles.

« Une des raisons pour lesquelles nous voyons des [avocats] partir, c’est simplement parce qu’ils ne sentent pas qu’ils sont capables de bien gérer leurs dossiers », pense Damian Rogers. « Ils ont beaucoup de dossiers et cela les inquiète. C’est comme s’ils jonglaient avec beaucoup de balles et qu’ils avaient peur d'en laisser tomber une. »

Cependant, il considère que l’annonce récente du gouvernement d'embaucher 10 procureurs dans les bureaux régionaux est un pas dans la bonne direction. Il fait tout de même remarquer que, l’année dernière, 20 procureurs ont quitté leur poste dans des bureaux en milieu rural, plus particulièrement dans le nord de l’Alberta.

La ministre de la Justice de l’Alberta, Kathleen Ganley, assure qu'elle surveille de près la situation. Elle voit que l’augmentation du nombre de cas est un problème. « L’arrêt Jordan a de sérieuses conséquences sur les échéanciers. Donc, nous avons mis plus de ressources, et il y a eu du progrès », mentionne-t-elle.

Une question salariale

Le gel salarial de quatre ans et demi qu’a imposé le gouvernement provincial est aussi un facteur qui rend le recrutement d’avocats plus difficile, selon Damian Rogers. Le salaire que gagnent les avocats après leurs études est de 81 000 $, et un avocat ayant 15 années de pratique peut recevoir jusqu’à 168 000 $.

« S’ils vont dans une autre province où toute leur expérience est reconnue, ils recevraient 10 000 $, 20 000 dollars ou 25 000 $ de plus annuellement », ajoute M. Rogers.

L’Alberta a 306 procureurs de la Couronne, dont 105 travaillent dans des bureaux régionaux. M. Rogers explique que des villes telles que Fort McMurray et Grande Prairie sont des endroits où les cas sont les plus nombreux.

La ministre de la Justice dit être au courant que le nombre de cas est un peu plus élevé dans les zones rurales. Les bureaux sont plus petits et il y a plus de pression sur les avocats qui y travaillent, selon elle. Elle dit comprendre que le gel salarial peut être un problème, mais explique que le gouvernement a des « ressources limitées ».