Romain Franck, contractuel travaillant comme chauffeur pour le consulat général français à Jérusalem, est poursuivi par la justice israélienne pour avoir participé au commerce clandestin d'armes dans les Territoires palestiniens. Il se serait servi des privilèges associés aux activités diplomatiques afin de faire passer des dizaines d’armes de la bande de Gaza vers la Cisjordanie pour le compte d’un réseau de trafiquants palestiniens.



La détention de Romain Franck, arrêté mi-février, a été prolongée jusqu'au 28 mars, dans un premier temps. Cinq Palestiniens, membres présumés du même réseau, ont également été inculpés.



Le contractuel âgé de 23 ans recevait les armes d’un employé palestinien du Centre culturel français à Gaza puis se rendait en Cisjordanie, territoire palestinien sous occupation israélienne, allègue le Shin Beth. Romain Franck aurait agi pour l’argent et à l’insu du consulat général.

Utilisant un véhicule consulaire, généralement peu inspecté par les Israéliens à la sortie de la bande de Gaza, il livrait les armes à un revendeur qui les transmettait aux trafiquants. Quelque 70 pistolets et deux fusils automatiques auraient été ainsi livrés au cours de cinq voyages de Gaza en Cisjordanie.

La France prend l'affaire « très au sérieux »

Neuf personnes ont été arrêtées. Six d’entre elles, dont Romain Franck, doivent être présentées lundi à un juge qui devrait leur signifier leur inculpation, d’après les informations de l’Agence France Presse.

Pour le Shin Beth, « c’est une affaire très grave, dans laquelle on a exploité de manière cynique l’immunité et les privilèges accordés aux représentants étrangers ».



« Nous prenons cette affaire très au sérieux et sommes en lien étroit avec les autorités israéliennes », a indiqué de son côté un porte-parole de l’ambassade de France à Tel-Aviv. Dans une semaine, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian doit se rendre en Israël et dans les Territoires palestiniens.

L'hebdomadaire français L'Obs relate qu'en 2013, le chef du garage du même consulat avait été arrêté au poste frontière d’Allenby, séparant Israël et la Jordanie, avec dans le coffre d’un véhicule diplomatique un chargement de 152 kilogrammes d’or. Les autorités israéliennes n'avaient pas ébruité l'affaire et avaient discrètement exfiltré l'individu vers la France.

La bande de Gaza est gouvernée par le mouvement islamiste Hamas, considéré comme une organisation « terroriste » par Israël, qui lui a livré trois guerres depuis 2008. L’enclave est soumise par ce dernier à un blocus depuis dix ans, mais l’intérieur des véhicules diplomatiques est généralement exempt de contrôle.

Le Hamas et Israël observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu de part et d’autre de la barrière de sécurité qui ferme les frontières. Ces dernières semaines, des crispations se sont fait sentir autour de Gaza.