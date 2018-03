C'est dans ce discours que le gouvernement du Parti libéral de Kathleen Wynne a fait état de ses priorités en prévision des élections provinciales du 7 juin.

Les grandes lignes de ce discours étaient toutes en lien avec les investissements faits dernièrement dans les services aux citoyens, tels l'éducation et la santé. De plus, l'augmentation du salaire minimum s'est retrouvé au centre des mots prononcés par la lieutenante-gouverneure.

De plus, elle a annoncé que certains programmes déjà instaurés seraient étendus. C'est le cas, entre autres, du programme d'assurance-maladie : le gouvernement Wynne a l'intention de l'étendre à « d'autres sections de la population ».

Au sujet de la santé, Mme Dowdeswell a affirmé que les aidants naturels ont maintenant plus d'appuis, ce qui en retour leur permet de s'occuper des aînés et des handicapés, et ce malgré le coût de la vie élevé en Ontario. Elle a affirmé que le gouvernement avait l'intention d'étendre ces programmes davantage, sans préciser comment.

« Après avoir présenté un budget équilibré cette année, votre gouvernement a délibérément choisi de faire plus d'investissements dans les soins et les services dont dépendent les habitants de la province », a aussi dit la lieutenante-gouverneure.

Toujours en santé, Mme Dowdeswell a affirmé que le gouvernement libéral avait l'intention de rendre les soins dentaires plus abordables. Il s'agit d'ailleurs d'une promesse électorale du Nouveau Parti démocratique. Aussi, « des investissements significatifs » dans le but de réduire les temps d'attente dans les hôpitaux devraient se trouver dans le prochain budget, a-t-elle dit.

Elle a également affirmé que l'éducation était maintenant plus abordable dans la province. Elle a fait référence au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario, annoncé en avril 2017 lors du dévoilement du dernier budget du gouvernement Wynne. Dans ce cas aussi, elle a affirmé que le gouvernement avait l'intention d'étendre ces programmes, sans préciser comment.

Dans la foulée, Mme Dowdeswell a déclaré que le gouvernement allait de l'avant « avec la création de la première université francophone en Ontario ».

Tous les nouveaux investissements à prévoir seront annoncés lors du dévoilement du budget, le 28 mars prochain.

Puis, soulignant une fois de plus le coût de la vie élevé dans la province, Mme Dowdeswell a affirmé que le salaire minimum, qui était de 11,40 $ l'heure en 2017, est maintenant de 14 $ l'heure et passera à 15 $, en 2019.

Mme Wynne avait prorogé les travaux à l'Assemblée législative, la semaine dernière.

Un déficit à prévoir

Le ministre des Finances, Charles Sousa, a affirmé en mêlée de presse tout juste après le discours que le prochain budget afficherait un déficit d'un pourcent. « Nous pouvons continuer à équilibrer (le budget), ou nous pouvons continuer à faire ces autres investissements qui stimulent également la croissance économique », a-t-il déclaré. « Nous choisissons de le faire avec un déficit modéré l'année prochaine afin de s'adapter à tous ces domaines. »

De son côté, la chef du NPD, Andrea Horwath, a souligné que le Parti libéral avait inclus des promesses en lien avec une assurance dentaire provinciale, une promesse que son parti a énoncée il y a à peine quelques jours. « La différence, c'est que les néo-démocrates y croient vraiment », a déclaré Mme Horwath, elle aussi en mêlée de presse, ajoutant que les libéraux changent souvent d'avis, selon elle, après avoir été élus.

Un « rassemblement de l’unité »

En réponse à ce discours du Trône qu'ils jugent partisan, le nouveau chef conservateur Doug Ford et son caucus organisent un « rassemblement de l’unité » qui aura lieu lundi soir.

Avant que le discours ne soit prononcé, la première ministre Kathleen Wynne a nié tenter de monopoliser l’attention médiatique au détriment des conservateurs, qui sont en tête dans les intentions de vote.

Selon elle, un discours du Trône était nécessaire alors que l'économie ontarienne change et qu'il y a une montée protectionniste aux États-Unis.

L’objectif [du discours du Trône] est de présenter nos priorités pour les prochaines semaines avant la session législative, alors que nous déposerons notre budget [le 28 mars] et avant l’élection. Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario

La première ministre Kathleen Wynne et le chef conservateur Doug Ford. Photo : CBC/David Donnelly

De son côté, le chef de l'opposition, Doug Ford, accuse la chef libérale de chercher à détourner l'attention des scandales qui hantent son gouvernement.

En prorogeant la législature, Kathleen Wynne et les libéraux veulent que vous pensiez que c'est un nouveau départ pour leur gouvernement. Mais les Ontariens savent qu'on ne peut pas effacer 15 ans de gaspillage et de corruption politique sous les libéraux. Doug Ford, chef conservateur

Pour sa part, le NPD a dévoilé une partie de sa plateforme électorale, y compris un plan de couverture dentaire pour tous les travailleurs, qui serait financé grâce à des cotisations des employeurs (75 %) et des employés (25 %).

À lire aussi : La campagne électorale est commencée officieusement

La plus courte session législative de l’histoire ontarienne?

L'Assemblée législative de l'Ontario à Toronto. Photo : Radio-Canada

La session législative qui s'amorce lundi durera au plus sept semaines, avant le déclenchement de la campagne électorale. Ce sera une courte session, mais pas la plus courte de l’histoire de Queen’s Park.

La session la plus courte de l’histoire récente remonte à 1976. Elle avait duré deux jours! Le premier ministre de l’époque Bill Davis avait rappelé les élus en chambre pour adopter une loi de retour au travail pour les enseignants du secondaire de Toronto qui étaient en conflit de travail depuis deux mois. Le discours du Trône ne faisait qu’un paragraphe, qui expliquait pourquoi les députés étaient rassemblés ainsi à la mi-janvier.

En 1999, Mike Harris avait lui aussi déclenché des élections peu de temps après avoir présenté un discours du Trône. La session avait durée 11 jours, mais avec seulement six jours de travaux. Seulement quatre projets de loi du gouvernement avaient été adoptés.

Avec des informations de Claudine Brulé