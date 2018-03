Il a été réélu président avec 76,7 % des voix, selon des résultats quasi définitifs publiés lundi.

Aux commandes du pays depuis 1999 en tant que président ou premier ministre, M. Poutine peut donc rester au Kremlin pour un quatrième mandat, son dernier d'après la Constitution, soit jusqu'en 2024, année où il fêtera ses 72 ans.

Interrogé dimanche soir sur l'éventualité d'une candidature après 2024, M. Poutine a répondu : « Vous devez plaisanter. Qu'est-ce je dois faire? Rester ici jusqu'à mes 100 ans? Non. »

Il est arrivé très loin devant ses adversaires avec une participation supérieure à la présidentielle de 2012, causant, selon l'opposition et des ONG russes, des milliers d'irrégularités : bourrages d'urnes et électeurs amenés par autocars entiers sous la pression de leurs employeurs.

Il s'impose plus que jamais comme l'homme fort d'un pays qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale, au prix d'un climat de tensions sans précédent avec les Occidentaux depuis la guerre froide.

Alimentée par le conflit syrien, la crise ukrainienne ou les accusations d'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump, la confrontation Est-Ouest s'est encore accentuée depuis que Londres accuse Moscou d'avoir empoisonné un ex-espion russe au Royaume-Uni.

Quasiment muet jusque-là sur l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille, le président russe a assuré, dans sa première conférence de presse après l'élection, qu'accuser la Russie était « du grand n'importe quoi », mais que Moscou est « prête à coopérer » à l'enquête avec Londres.

« Nous devons remercier la Grande-Bretagne, car encore une fois, elle n'a pas saisi la mentalité russe. Encore une fois, on nous a mis la pression pile au moment où nous devions nous mobiliser », a ainsi déclaré Andreï Kondrachov, porte-parole du QG de campagne de M. Poutine, cité par le quotidien Kommersant.

« La diabolisation de Poutine en Occident a eu l'effet inverse en Russie : un rassemblement sans précédent autour de sa figure », estime également le sénateur russe Alexeï Pouchkov.

Symboliquement, le scrutin se tenait quatre ans jour pour jour après la ratification du rattachement de la Crimée, à l'issue d'une opération militaire et d'un référendum jugés illégaux par Kiev et les Occidentaux.

Après dépouillement de 99,8 % des bulletins, M. Poutine a largement devancé son principal adversaire, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine, qui n'a récolté que 11,79 % des voix, ainsi que l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, à 5,66 %, et la journaliste proche de l'opposition libérale Ksénia Sobtchak (1,67 %).

Des irrégularités dans les urnes, selon l'OSCE



Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont estimé lundi que l'élection présidentielle russe s'est dans l'ensemble correctement déroulée, malgré un « manque de véritable concurrence » et des irrégularités destinées à accroître la participation.

L'OSCE, qui avait déployé dimanche 481 observateurs internationaux dans les bureaux de vote, a ainsi indiqué dans un rapport que le scrutin a été mené « dans l'ensemble de manière ordonnée, malgré des irrégularités procédurales lors du vote et du décompte des bulletins ».



La Chine salue la victoire de Poutine



Première puissance à féliciter le chef du Kremlin, la Chine, par la voix du président Xi Jinping, a salué lundi une relation sino-russe « à son meilleur niveau historique ». Le président vénézuélien Nicolas Maduro a lui aussi rapidement félicité M. Poutine, ce qu'aucune capitale occidentale n'avait encore fait lundi matin.



Le président français Emmanuel Macron a adressé lundi à Vladimir Poutine « ses voeux de succès pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du pays », lors d'un entretien téléphonique. Il a également enjoint son homologue russe à « reprendre en main fermement » la lutte contre les armes chimiques.

La participation, légèrement supérieure à celle de 2012 (65 %), a été portée par les vastes efforts déployés par le Kremlin pour mobiliser des électeurs à se rendre à une élection dont l'issue ne faisait aucun doute.

L'opposition russe, et en premier lieu l'adversaire le plus acharné du pouvoir Alexeï Navalny, interdit de participation au scrutin et qui avait appelé au boycottage, a accusé les autorités d'avoir gonflé le taux de participation grâce à de nombreuses fraudes, en bourrant les urnes ou en organisant le transport massif d'électeurs vers les bureaux de vote.

« La victoire de Poutine avec plus de 70 % a été décidée d'avance », a expliqué à la presse l'opposant qui a prévenu qu'il continuerait à appeler à des manifestations, « seul moyen de mener une lutte politique en Russie ».

L'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections, a dressé sur son site Internet une carte des fraudes, qui fait état de plus de 2900 irrégularités, telles que bourrages d'urnes, votes multiples ou entraves au travail des observateurs.

L'ancien consultant de la NSA Edward Snowden, qui vit en Russie après ses révélations sur la surveillance massive aux États-Unis, a diffusé sur Twitter une vidéo montrant ce qu'il présente comme un bourrage d'urnes. « Exigez la justice. Exigez des lois et des tribunaux qui ont un sens. Reprenez en main votre avenir », a-t-il écrit.

La présidente de la Commission électorale, Ella Pamfilova, a estimé pour sa part que les irrégularités constatées « ont été relativement modestes », ajoutant que le scrutin avait été transparent.