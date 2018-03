Le produit a été vendu en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Il pourrait aussi avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires.



L'ACIA rappelle que les aliments contaminés par cette bactérie ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.



Les nausées, les vomissements, les crampes abdominales plus ou moins aiguës et la diarrhée aqueuse ou sanguinolente sont des symptômes possibles lorsqu'une personne consomme des aliments contaminés par l'E. coli.



Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse.



Selon l'ACIA, dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

La bactérie E.coli et ses modes de transmissions Photo : Radio-Canada/Vincent Wallon / Icônes : Freepik de www.flaticon.com