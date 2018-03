Pour cette édition, le festival a réduit son prix d’entrée, a invité moins de groupes et a allongé la durée des spectacles. « C’était rendu qu’on avait 130 groupes en un weekend », explique le fondateur du festival Alex Martel. Il compare l’ancienne programmation à un marathon pour les festivaliers. Ceux-ci avaient d’ailleurs demandé à l'équipe organisatrice d'apporter des changements. C’est un retour aux sources, précise le fondateur.



Vendre du cannabis comme on vend les bières dans les festivals



Alex Martel souhaite que la vente de cannabis s’effectue de la même manière que la vente d’alcool pour les festivals, ce qui créerait une nouvelle source de revenus. « Je ne pense que cela va arriver pour l’instant, mais je crois que les autres festivals seraient aussi contents », dit-il. Car malgré le succès de son événement, la compétition reste féroce entre les festivals et les fluctuations du taux de change, ce qui influence toujours la pérennité du Rockfest.

Le festival Rofkfest, une affaire de famille



Lors du premier festival, en 2005, « mon père et mon oncle ont construit la scène », explique Alex Martel. Même sa grand-mère travaille pour le festival. « Au début, ma grand-mère était dans la petite cantine et préparait les hot-dogs, maintenant elle gère les demandes des médias , dit-il avec humour et tendresse.

Alex Martel a créé le festival à l’âge de 17 ans pour assouvir sa passion de la musique. En entrevue à Tout le monde en parle dimanche, il a rendu hommage à ses parents qui l’ont emmené à différents festivals et qui lui ont permis de côtoyer, à 15 ans, des groupes de musique en arrière-scène. Ces expériences uniques lui ont permis de tisser des liens qui l'aident à inviter les groupes à son festival aujourd’hui.

Une localité transformée le temps du festival

« Chaque année le festival accueille quelque 200 000 festivaliers », explique-t-il. Pour la petite municipalité de Montebello, « c’est comme si 20 millions de visiteurs débarquaient à Montréal durant un weekend », dit Alex Martel. Il précise que la majorité des participants campent dans les champs environnants et ajoute d’un ton rieur : « les vaches ont de nouveaux colocataires! »

Le festival aura lieu du 14 au 16 juin.