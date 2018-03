En moyenne, plus de 1,5 million de téléspectateurs ont suivi la descente aux enfers de Fanny, cette adolescente de 16 ans en fugue et prise dans les filets de son amoureux-proxénète.



Pour Ludivine Reding, il y a un avant et un après le rôle de Fanny. « En faisant la série, je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup plus de violence faite aux femmes que l’on pense », dit-elle.

L’actrice n’a pas abordé son rôle comme une mission : « Je ne voulais pas me mettre trop de la pression », mais elle ajoute qu’elle voulait que le sujet soit bien amené « pour que les gens y croient ».

Une nudité nécessaire?



Pour la comédienne, les scènes de nudité étaient importantes pour dénoncer le quotidien violent dans lequel les jeunes filles se démènent pour survivre. « Je n’aurais pas accepté de faire de la nudité si cela n’avait pas été nécessaire ou si cela avait été juste pour choquer. »

Pour la préparation de son rôle de Fanny, la comédienne a rencontré des jeunes femmes ayant vécu l’exploitation sexuelle. « Dans la série, Fanny se fait violer par 3 gars, mais une fille avec qui j’ai parlé, c’était 14 gars et elle avait 14 ans », explique Ludivine Reding. Elle qualifie ces rencontres de moments les plus marquants de sa vie.



En plus d'échanger avec des victimes, l’actrice avait reçu des documents expliquant le déroulement des scènes pour l’aider lors des tournages de moments poignants.



Pour Ludivine Reding, la scène du viol collectif est bien réalisée, puisqu’elle ne montre pas l’ampleur de la violence et laisse place à l’imagination des téléspectateurs pour leur faire vivre l’horreur de la situation dans laquelle le personnage de Fanny se trouve.

De nombreux témoignages sur les réseaux sociaux



La comédienne est consciente que les témoignages des gens sur les médias sociaux ne s’adressent pas à elle, mais bien à Fanny, et elle n’hésite pas à diriger les gens vers les ressources d’aide existante.



Elle espère que la série contribuera à faire tomber les préjugés et à lutter contre l’exploitation sexuelle des adolescentes. D’autant plus que la comédienne et Laurence Latreille, qui incarne Ariane dans la série, ont été approchées par une agence d’escorte sur les médias sociaux lors de la diffusion de la série. « Ils n’ont vraiment pas approché les bonnes personnes », dit-elle.



La comédienne prend à cœur son nouveau rôle d’ambassadrice pour le Réseau Enfant-Retour. Le programme AIMER – l'acronyme signifie affirmation, image de soi, mettre ses limites, égalité et relations saines –, un programme de prévention des fugues, vise à sensibiliser les enfants du primaire et du secondaire. Il donne des outils pour « à apprendre à dire non, à se respecter soi-même, [il sensibilise les jeunes] aux fugues et à la lutte contre la prostitution juvénile », explique-t-elle.

Ludivine Reding sera à l’affiche du film Wolfe, qui sortira au cinéma sous peu.