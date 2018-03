Le boxeur originaire de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick a été hospitalisé en mai 2017, après avoir été mis K.-O. lors de ce qu’il avait prévu être le tout dernier combat de sa carrière.

« Il m’avait dit “chérie, c’est le dernier combat que je vais faire”, raconte sa conjointe, Jelena Zerdoner, avec émotion. Il voulait faire un dernier hommage à la boxe dans sa vie. Au moins, il est parti en faisant quelque chose qu’il aimait. »

Après ce dernier combat, David Whittom avait du mal à marcher et perdait la mémoire. Jelena Zerdoner l’a rapidement accompagné à l’urgence, où il a été rapidement plongé dans un coma artificiel avant de subir une chirurgie.

La dernière chose que je lui ai dite, avant qu’on le plonge dans le coma, je lui ai dit “là c’est vraiment le temps que tu te battes, parce que ça, c’est ton vrai combat”. Jelena Zerdoner

David Whittom, à gauche sur la photo, a subi une hémorragie cérébrale et a été plongé dans un coma artificiel. Photo : Radio-Canada/Courtoisie d'Ellen TS Photography

« Une personne avec un coeur énorme »

Jelena Zerdoner était sous le choc lorsqu’elle a appris le décès de David Whittom, vendredi. Pendant les 10 mois durant lesquels il s’est trouvé dans un état végétatif, elle continuait d’espérer. « On s’accrochait à tous les petits signes de vie, un mouvement de main par exemple. »

La jeune femme espère qu’on se souviendra de l’être humain et pas seulement du boxeur qu’il était. « C’était un garçon dans un corps d’homme. Un garçon qui a toujours souhaité recevoir de l’amour parce que lui, il débordait d’amour. Il ne savait pas trop comment s'extérioriser à cause de son enfance, mais quand il a compris comment gérer ses émotions, il s’est retrouvé. »

Ce qu’il faut retenir de lui, c’est la persévérance, l’amour pour la vie et la sagesse. C’est ça David. Jelena Zerdoner

Des règles plus strictes

Avec la perte de son conjoint, Jelena Zerdoner a un nouveau regard sur la boxe. Elle reconnait que, comme dans beaucoup de sports, il y aura toujours des risques. Elle aimerait toutefois que les règles des combats de boxe soient revues.

David Whittom a combattu contre plusieurs prétendants à des titres mondiaux. Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

« C’est un sport dangereux. Je ne connais pas tous les règlements, mais il y a place à l'amélioration pour sauver des vies, autant des femmes que des hommes qui pratiquent ce sport. C’est un sport qui existe depuis très longtemps et il y a un danger constant. »

Dans la nécrologie de David Whittom, publiée dimanche matin, on peut lire que « David était un boxeur professionnel et a passé une grande partie de son temps sur le ring, c'était la plus grande passion de sa vie. »

Quant à Gary Kopas, qui a mis David Whittom K.-O. lors de son dernier combat, il affirme que c’est une situation horrible et qu’il pense beaucoup à sa famille et ses amis.

Avec les informations de Shane Fowler