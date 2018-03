L'avenir de la bibliothèque dépend désormais de la restauration d'un financement de 8000 $ qu'elle reçoit de la Ville de Saint-Anne.

« Si nous n'obtenons pas ces subventions probablement que nous allons être forcés de fermer la bibliothèque », résume Michelle Laroque qui siège au conseil d'administration de la bibliothèque.

Elle a d’ores et déjà deux rencontres la semaine prochaine avec la Ville de Sainte-Anne et la municipalité de Sainte-Anne. « Il nous manque 8000 $ sur notre budget annuel et notre déficit va continuer à se creuser, car nos dépenses augmentent », indique Mme Laroque.

« L'avenir de la bibliothèque va dépendre si les deux gouvernements locaux estiment que l'on devrait soutenir la bibliothèque », ajoute-t-elle.

Selon Michelle Laroque, jusqu'à cette année, la Ville de Sainte-Anne versait à la bibliothèque 8000 $ en plus d'une subvention de 20 000 $ chaque année. La municipalité de Sainte-Anne versait quant à elle la somme de 10 000 $ par année.

Ville et municipalité à égalité

« Je pense qu'il est important que l'on garde notre bibliothèque à Sainte-Anne », estime le maire de la Ville de Sainte-Anne, Richard Pelletier. Il observe en revanche que « les gens qui vont à la bibliothèque sont pour moitié des gens qui viennent de la Ville et de la municipalité ».

Selon lui, la contribution des gouvernements doit donc être ajustée.

« Peut-être qu'ils pourraient s'entendre et nous donner chacun 4000 $ », suggère pour sa part Michelle Laroque.