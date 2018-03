Yao Bian est fermière. Originaire de Chine elle représente bien le visage de la relève dans le monde de l'agriculture au Canada.

« J’ai un doctorat en histoire britannique. Donc je n’avais absolument aucune expérience en agriculture. »

Yao Bian n'avait aucune expérience en agriculture lorsqu'elle a décidé de se lancer dans ce domaine. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Jeune, femme, immigrante et issue d'une profession différente : un profil qu’on voit de plus en plus dans le monde de l’agriculture.

« Partout au niveau national, on voit des [femmes] qui prennent la relève en agriculture », assure Rébeka Frazer-Chiasson, de la ferme Terre partagée, à Rogersville. Celle-ci a d’ailleurs été élue présidente de l’organisation dimanche, lors de sa rencontre annuelle. C’est la première fois qu’une femme occupe ce rôle au Nouveau-Brunswick.

Selon elle, 68 % des membres de la relève n’ont pas grandi sur une ferme et ont un diplôme d’études postsecondaires.

C’est vraiment différent de l’image plus traditionnelle qu’on a de l’homme blanc dans la cinquantaine. Rébeka Frazer-Chiasson, présidente de l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick

Cette relève amène une nouvelle philosophie dans le milieu de l’agriculture canadien. Elle fait de l'agriculture de proximité. Une vision intéressante pour le Nouveau-Brunswick, selon Rébeka Frazer-Chiasson.

« On peut être une destination pour des gens qui veulent justement faire cette agriculture-là, qui sont proches des consommateurs, proches des citoyens qui profitent de ce qu'ils produisent. »

L'importance d'identifier les produits locaux

Se confronter aux géants du secteur agricole vient toutefois avec des difficultés.

« Le plus difficile, c’est la promotion de nos produits », souligne Yao Bian.

Pour venir en aide aux plus petits producteurs, l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick espère voir un virage des politiques dans le secteur.

L'Union nationale des fermiers espèrent convaincre le gouvernement d'adopter un logo pour les produits locaux. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

« On a juste pas encore développé une fierté pour les produits du Nouveau-Brunswick et un sentiment pour ces gens qui veulent faire une agriculture qui participe à nourrir notre province, explique la nouvelle présidente de l'Union nationale des fermiers. On a besoin [d’un] logo Nouveau-Brunswick pour que les gens puissent identifier ce qu'ils achètent. »

Du côté du gouvernement provincial, le message est entendu. Le ministre de l'Agriculture, Andrew Harvey, croit que plus d'efforts doivent être mis dans la promotion des produits locaux.

Mais la relève devra faire preuve de patience avant l'arrivée de nouvelles politiques.

D’après un reportage de Wildinette Paul