Les militaires devaient apprendre à réagir après le choc thermique, à reprendre leurs esprits et sauver leur vie.

Le but de l'exercice, ce n'est pas nécessairement de sauter dans l'eau, mais d'être capable de se sortir du mauvais pas. François Girard, adjudant maître et sergent major en instruction au Régiment de Saguenay

« On appelle ça le 1-10-1. On a une minute pour prendre notre calme, en dedans de 10 minutes on le sait qu'on va avoir de la misère à contrôler, on va perdre le contrôle de nos membres et dedans d'une heure, si on ne sort pas ou si on sort et qu'on ne prend pas d'action, l'arrêt cardiaque va arriver », explique François Girard.

Les militaires étaient bien fiers de leur performance. Ils ont tenté l’expérience avec et sans équipements. Sauter avec des raquettes et des sacs s’est avéré plus difficile que prévu en raison du poids.

« C'était froid au début, ça m'a coupé le souffle, mais une fois que t'es rendu dans l'eau, tu te calmes, tu respires, puis tu es correct. L'eau n’était pas si pire. C'est une fois que tu es dehors que c'est froid », raconte Valérie Blanchette.

« Oui, je le confirme, c'était vraiment difficile... Mais pour l'instant, les raquettes, j'ai eu de la misère à les détacher. Si j'ai la chance de le réessayer une autre fois, je vous confirme que je vais le réessayer », a poursuivi son confrère Jean-Philippe Huard.

