Recours collectif

Les vols touristiques d'hydravions sont source de tensions depuis plusieurs années au lac à la Tortue. C'est toutefois en 2011 que le dossier a pris une tournure judiciaire.

Une requête de recours collectif de la Coalition contre le bruit, un groupe de citoyens qui dénoncent le bruit des hydravions touristiques qui se posent sur le lac à la Tortue depuis presque 10 ans, a été déposée, puis approuvée par un juge en 2012.

Des citoyens manifestent contre la présence d'hydravions touristiques au lac à la Tortue. Photo : Radio-Canada

Initialement, le regroupement a réclamé plus 50 millions de dollars pour près de 2000 citoyens habitant à moins de 200 mètres des rives. Ceux-ci se sont plaint du bruit des appareils qui sont alors de plus en plus nombreux à se poser sur le lac selon les résidents.

Les compagnies Aviation Mauricie et Bel-Air Laurentien aviation ainsi que la Ville de Shawinigan étaient alors visées par ce recours.

Controverse

Ce recours collectif divise toutefois les citoyens du secteur. En janvier 2013, un regroupement a convaincu près de 1 000 personnes de s'en exclure.

Le groupe a souhaité recueillir assez de signatures pour démontrer au tribunal qu'il n'y a pas d'unanimité dans la population.

Pour sa part, la Coalition contre le bruit a clamé qu'il y a eu de l'intimidation.

Sur le même sujet : La Coalition contre le bruit fait le point

Plus qu’un seul défendeur

L'entreprise Bel Air Laurentien est aujourd'hui le seul défendeur dans la cause l'opposant à la Coalition contre le bruit. Photo : Radio-Canada

En 2013, devant l'ampleur du possible dédommagement, Aviation Mauricie a fermé ses livres.

Trois ans plus tard, Shawinigan et la Coalition se sont entendus hors cours.

Les assureurs de la Ville ont versé 275 000 $ une fois que le litige contre les transporteurs a été réglé.

Aujourd’hui, il ne reste donc qu'un seul défenseur dans le dossier : l'entreprise Bel-Air Laurentien aviation, qui a l'intention d'aller jusqu'au bout des procédures.

Les audiences pourraient s'étendre sur cinq semaines. Elles commenceront le 26 mars au palais de justice de Shawinigan.

Selon le reportage de Jean-Philippe Nadeau