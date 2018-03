Un texte de Émile Duchesne

Selon la directrice générale du Centre des arts de Baie-Comeau, Marielle-Dominique Jobin, la rencontre printanière du ROSEQ diffère de certaines autres réunions plus formelles comme l'assemblée générale anuelle.

Même son de cloche du côté du directeur de l'espace de diffusion Au Vieux Treuil des Îles de la Madeleine, Émile Deraspe, qui soutient que la rencontre permet d'élargir ses horizons.

Le ROSEQ, c'est essentiel pour nous, parce qu'on ne peut pas travailler dans des vases clos chacun dans notre petit milieu. On a vraiment la force du nombre. C'est un travail à la chaîne et chaque maillon est super important pour occuper le territoire. Émile Deraspe, directeur de l'espace de diffusion Au Vieux Treuil

Pour faire connaître de nouveaux artistes aux membres du ROSEQ, trois « soirées vitrines » sont organisées au Centre des arts de Baie-Comeau de vendredi à dimanche.

Planifier le déplacement des artistes

Ces rencontres entre les diffuseurs de l'Est-du-Québec permettent de coordonner les calendriers de chaque salle et de chaque artiste.