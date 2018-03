Annonçant la triste nouvelle par communiqué, le Cirque du Soleil a identifié Yann Arnaud comme un « artiste d'expérience ».

L'acrobate d'origine française a fait une chute pendant un numéro de sangles aériennes. « Les procédures d’urgence ont immédiatement été mises en place et Yann a été transporté à l’hôpital, où il a, quelques heures plus tard, succombé à ses blessures », a fait savoir l'entreprise dimanche.

« La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie. Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître », a dit Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, en entrevue à ICI RDI.

Les autorités locales doivent éclaircir les circonstances entourant l'accident. L'entreprise affirme offrir sa pleine collaboration.

M. Lamarre dit par ailleurs ne pas croire que la solidité de l'équipement utilisé soit en cause dans cet accident, tout en précisant qu'il est « encore trop tôt pour tirer des conclusions ».

« Non seulement on va collaborer [avec les autorités locales], mais on veut s'assurer que les choses se fassent dans les règles de l'art », a ajouté M. Lamarre, en précisant que le Cirque mènera sa propre enquête en parallèle avec celle des autorités.

Les deux dernières représentations de Volta qui étaient prévues dimanche à Tampa ont été annulées.

L'acrobate Yann Arnaud, en compagnie de sa femme Inna Gorelova Photo : Facebook/Yann Arnaud

Yann Arnaud, 38 ans, était marié à Inna Gorelova, selon sa page Facebook.

Spécialiste des anneaux suisses et du « solo spin », il a participé pendant deux ans au spectacle O présenté à Las Vegas, au Nevada. Il a ensuite rejoint le spectacle Totem, au sein duquel il a travaillé pendant cinq ans, avant de participer à d'autres productions à partir de 2016.

Un troisième accident mortel depuis 2013

À la fin de 2016, le technicien Olivier Rochette, 42 ans, avait perdu la vie dans un accident survenu sur le chantier de montage du spectacle Luzia, à San Francisco. Il était le fils de Gilles Ste-Croix, cofondateur du Cirque du Soleil.

En 2013, le cirque avait été blâmé pour la mort d'une acrobate française de 31 ans. Sarah Guillot-Guyard avait fait une chute sous les yeux du public lors d'une représentation du cirque au casino MGM Grand de Las Vegas.

À l'époque, les enquêteurs de l'Occupational Safety and Health Administration du Nevada avaient conclu que la chute d'une quinzaine de mètres de l'artiste était due à un câble endommagé par sa trop rapide ascension. Ils avaient blâmé le cirque et le casino, entre autres, pour le manque de formation de l'acrobate morte.