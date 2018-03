Les gagnants des prix du Gala des entrepreneurs 2018. Assis : Jeannette Arsenault, Emmanuelle Leblanc, Pascal Miousse et Pastelle Leblanc. Debout : Isabelle Fisk et Nicholas Sauvé, Gidéon Banahene, Ghislaine Cormier, Jérémie Buote, Alcide Bernard et Jeanne Gallant. Photo : Gracieuseté