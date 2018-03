Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

La situation n'est pas alarmante, mais le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) demande à la population de « ne pas alimenter ces animaux et de rendre inaccessibles toutes les sources potentielles de nourriture, telles que les mangeoires d'oiseaux et les ordures ».

« La présence de sources de nourriture en est souvent la cause. Les milieux urbains regorgent de ressources intéressantes pour les animaux sauvages en leur fournissant nourriture, abris et sécurité », peut-on lire dans l'avis du ministère, publié sur sa page Facebook vendredi en fin de journée.

Par ailleurs, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle qu'en présence d'un animal sauvage, il est recommandé de ne pas s'en approcher, de reculer, en gardant un contact visuel, et de lui laisser l'espace nécessaire pour sa fuite.

Coyotes à Lebel-sur-Quévillon

De son côté, la municipalité de Lebel-sur-Quévillon a dû entreprendre au cours des dernières semaines une opération de piégeage de coyotes.

« On a toujours eu des coyotes à Lebel-sur-Quévillon l'hiver, mais cette année, c'est vraiment problématique. Ils sont vraiment en milieu urbain », affirme le maire Alain Poirier.

Ce dernier a donc collaboré avec la Sûreté du Québec et le MFFP pour mettre fin à ce qu'il qualifie de « fléau ». « La méthode, c'est les collets, mais pour faire ça, comme on est dans un milieu urbain, la Ville a dû demander un permis spécial », précise-t-il.

La Municipalité a reçu son permis et est maintenant à l'étape d'attraper les animaux.

La Ville a aussi organisé une assemblée publique pour informer la population de sa démarche.